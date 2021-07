Bol na Braču zasedli najboljši jadralci na deski

Priljubljeno hrvaško letovišče so ta teden zasedli najboljši jadralci na deski na svetu ter s tem privabili številne turiste in športne navdušence. Svetovno prvenstvo PWA sta osvojila Poljak Maciek Rutkowski in Nizozemka Sara Wennekes, drugo in tretje mesto pa sta zasedla Hrvata Enrico Marotti in Palma Čargo. Legenda slovenskega jadranja na deski Stojan Vidaković se je zavihtel na 27. mesto.

Vsega skupaj je bilo na sporedu šest tekmovalnih dni. Na 15 ločenih regatah se je pomerilo 39 moških in 11 žensk. Med domačini sta izstopala Enrico Marotti, ki je z izjemno vožnjo končal na drugem mestu v skupnem seštevku, ter Palma Čargo, ki je v konkurenci foil zasedla drugo mesto, v razredu fin pa tretje. Stojan Vidaković je končal na 27. mestu, kar je izjemen rezultat, saj se je boril tudi s tekmeci, polovico mlajšimi od sebe. Vidaković se je v jadranje na deski zaljubil leta 1981, tekmuje od leta 1982, vrhunec njegove kariere pa so bile olimpijske igre leta 1992 v razredu Lechner A390, ko je končal na enajstem mestu, pred takratnim svetovnim prvakom. "Sem med starejšimi športniki, vendar še vedno obožujem šport. Sem na 27. mestu, pred mano sta hrvaška tekmovalca Marotti in Luka Mratović. Ne gre za mojo prvo disciplino, trenutno tekmujem v razredu IQ foil, v katerem imam tudi ekipo treh slovenskih mladincev, ki sem jih začel trenirati. Konec julija se bomo udeležili svetovnega prvenstva v razredu IQ foil na Gardskem jezeru, septembra pa se vračamo na Hrvaško, takrat tudi v Bol prihaja IQ Foil, ki je sedaj uradno olimpijski razred. Pripravljamo se namreč tudi na OI leta 2024 v Parizu," je dejal Vidaković. icon-expand Jadranje na deski v Bolu na Braču Letos je PWA svetovno prvenstvo v Bolu prvič potekalo na znameniti plaži Zlatni rat, prvič pa so podelili tudi največjo število prvenstvenih točk. "Izjemno sem zadovoljen z regato in vremenom, ki je bilo ves čas fantastično, tako kot tudi ostale razmere. Najbolj sem vesel, da se je Bol izkazal kot ena najprivlačnejših destinacij za jadranje na deski. Mislim, da plaža Zlatni rat še nikoli ni bila videti lepše kot v dneh, ko je pokazala tudi svojo športno plat. Zahvaljujem se občini Bol, turistični skupnosti in občinskim podjetjem za zaupanje. Veselim se že prihoda svetovne elite jadranja na deski na Hrvaško v prihodnjih letih," je povedal Toni Bulić, organizator regate ter dolgoletni ljubitelj jadranja na deski.