Bole drugi v tretji etapi na Hrvaškem

Na kolesarski dirki po Hrvaški je tretjo etapo od Okruga do Makarske dobil Kazahstanec Jevgenij Gidič (Astana), drugi je bil v ciljnem sprintu najboljši Slovenec Grega Bole (Bahrain Merida). Etapo so sicer zaradi slabega vremena in premočnega vetra precej skrajšali, s 165 na samo 66 km.

Grega Bole FOTO: Ervin Čurlič Jevgenij Gidič je v ciljnem sprintu prehitel Grega Boleta, tretji je bil Avstralec Alexander Edmondson (Mitchelton Scott). Z etapno zmago je Gidič prevzel tudi skupno vodstvo na dirki. Drugi je Edmondson s šestimi sekundami zaostanka, gretji pa Bole z desetimi. Etapo je od Slovencev v ospredju končal še Andi Bajc (Felbermayr - Simplon Wels) na devetem mestu, ki je skupno sedmi, na skupno 23. mestu pa je Domen Novak (Bahrain Merida). Dirko je moral zaradi padca in poškodbe reber že v sredo predčasno končati še en član Bahrain Meride Matej Mohorič. V petek bo na sporedu četrta etapa od Starigrad-Paklenice do Crikvenice, dolga 155 kilometrov.