Boleč poraz krimovk v uvodu lige prvakinj

Gledalci na Kodeljevem so v prvem polčasu spremljali precej izenačeno tekmo, v kateri si nobena od ekip ni priigrala večje prednosti. Kot prve so za dva zadetka povedle gostje, ki so nekajkrat izkoristile svoje največje orožje, iz protinapadov so dosegle tri zadetke. Prvič so za dva povedle v 12. minuti s 7:5, gostiteljice pa so kljub trem dvominutnim izključitvam poskrbele za preobrat. Malce pred koncem polčasa je poletna okrepitev, Nizozemka Harma van Kreij (sredi drugega polčasa je morala iz igre zaradi poškodbe), zadela za 14:12, na glavni odmor pa so domačinke nesle zadetek manj prednosti. Glavno orožje Krima pa je bila izkušena Alja Varagić , ki je v prvem polčasu dosegla kar osem zadetkov.

Pomlajena in dodobra spremenjena ekipa Krima je sezono v ligi prvakinj začela z bolečim porazom. Novinke v ligi so namreč ene tistih, ki se bodo - ob nespornem favoritu Györu - s Krimom in Sävehofom borile za drugo in tretje mesto v skupini, ki vodita v glavni del tekmovanja.

V drugem polčasu se je odvijal podoben scenarij kot v prvem, ekipi sta se menjavali v rahlem vodstvu. V 43. minuti pa so zazvonili prvi alarmi, saj so gostje prvič na tekmi - in to z igralko manj - prišle do prednosti treh zadetkov (23:20). Čeprav so se vmes približale na zgolj zadetek, pa so Čehinje v 48. minuti prek Alice Kostelne poskrbele za še višji naskok (27:23).

Tudi to pa še ni strlo duha domače ekipe, ki se je vrnila v 54. minuti, ko je po protinapadu na 28:28 izenačila Polona Barič. Gostje so prek Jane Šustkove v 56. minuti znova povedle, minuto in pol pred koncem pa je imela Varagićeva priložnost za izenačenje na 30, a je zgrešila, kar je bila tudi zadnja priložnost na tekmi za vsaj točko.

Pri domačih je z 12 zadetki izstopala Varagićeva, Baričeva jih je dala šest. Pri gostjah je bila s šestimi zadetki najuspešnejša Dominika Zachova.



Liga prvakinj, 1. krog, izid:

Krim - Banik 29:31 (14:13)