Boleč poraz Slovenk po vodstvu z 2:0

Ženska odbojkarska reprezentanca je na svetovnem prvenstvu izgubila tudi drugo tekmo proti Češki. Slovenke so sicer začele odlično in dobile uvodna niza, potem pa je sledil padec v igri. Čehinje so slavile s 3:2 (-22, -19, 23, 18, 13).

Slovenke se obračun začele odlično, a sledil je padec, ki se je izkazal za usodnega. FOTO: OZS

Slovenke so se s tokratnimi tekmicami doslej pomerile osemkrat in vsakič izgubile. Kakovostno razliko med reprezentancama je kazala tudi svetovna lestvica, na kateri so Čehinje 16., Slovenke pa 24., vendar to ni prišlo do izraza, saj so bile Slovenke dokaj enakovreden tekmec. Čehinje so sicer prvo tekmo, podobno kot uvodno Slovenke, z 1:3 izgubile proti Argentinkam. Slovenske odbojkarice so tekmo dokaj dobro začele in po izenačenem začetku naredile delni izid 5:0 in povedle z 9:4. To prednost so nato ohranjale in povedle tudi za šest točk (15:9). Čehinje so nato dvignile raven svoje igre in v končnici izenačile na 19:19. Sledil je odgovor Slovenk, ki so ohranile zbranost in prvi niz z uspešno akcijo Lorene Lorber Fijok dobile z izidom 25:22. Začetek drugega niza je bil izenačen, do prvega občutnejšega vodstva so prišle Slovenke, ki so naredile delni izid 7:0 in si priigrale vodstvo z 12:5. Sledil je rahel padec v igri varovank selektorja Alessandra Oreficeja, ki je Čehinjam omogočil, da so se približale na tri točke zaostanka (15:18). Odbojkarice s sončne strani Alp so se nato ponovno zbrale in prišle do občutnejše prednosti (22:16) ter niz dobile s 25:19.

Lorena Lorber Fijok je bila med najboljšimi Slovenkami, dosegla je 16 točk. FOTO: Profimedia

Tretji niz so Oreficejeve varovanke začele sproščeno, a je sledil odgovor Čehinj, ki so sredi niza vodile za šest točk. Slovenke se niso predale in se v končnici približale na 22:23, a so Čehinje imele dve zaključni žogi za zmago, pri čemer so izkoristile drugo in tretji niz dobile s 25:23. V četrtem nizu sta bili ekipi izenačeni do devete točke, nato pa so s štirimi zaporednimi točkami pobudo ponovno prevzele Čehinje. Slovenke so se približale na dve točki zaostanka (12:14), a je sledil nov prepričljiv odgovor Čehinj, ki so si po zaslugi Helene Grozer priigrale veliko prednost za izenačenje na 2:2 v nizih. V petem nizu so si prvo občutno prednost prav tako priigrale Čehinje, ki so povedle s 5:2. Slovenke so po delnem izidu 6:0 povedle za tri točke, a se niso mogle odlepiti.

Selektor Alessandro Orefice FOTO: Profimedia