Prijavi se Voyo
Boleč poraz Slovenk po vodstvu z 2:0

Nakhon Ratčasima, 24. 08. 2025 13.23 | Posodobljeno pred 3 minutami

Avtor
STA , J.B.
Komentarji
8

Ženska odbojkarska reprezentanca je na svetovnem prvenstvu izgubila tudi drugo tekmo proti Češki. Slovenke so sicer začele odlično in dobile uvodna niza, potem pa je sledil padec v igri. Čehinje so slavile s 3:2 (-22, -19, 23, 18, 13).

Slovenke se obračun začele odlično, a sledil je padec, ki se je izkazal za usodnega.
Slovenke se obračun začele odlično, a sledil je padec, ki se je izkazal za usodnega. FOTO: OZS

Slovenke so se s tokratnimi tekmicami doslej pomerile osemkrat in vsakič izgubile. Kakovostno razliko med reprezentancama je kazala tudi svetovna lestvica, na kateri so Čehinje 16., Slovenke pa 24., vendar to ni prišlo do izraza, saj so bile Slovenke dokaj enakovreden tekmec. Čehinje so sicer prvo tekmo, podobno kot uvodno Slovenke, z 1:3 izgubile proti Argentinkam.

Slovenske odbojkarice so tekmo dokaj dobro začele in po izenačenem začetku naredile delni izid 5:0 in povedle z 9:4. To prednost so nato ohranjale in povedle tudi za šest točk (15:9). Čehinje so nato dvignile raven svoje igre in v končnici izenačile na 19:19. Sledil je odgovor Slovenk, ki so ohranile zbranost in prvi niz z uspešno akcijo Lorene Lorber Fijok dobile z izidom 25:22.

Začetek drugega niza je bil izenačen, do prvega občutnejšega vodstva so prišle Slovenke, ki so naredile delni izid 7:0 in si priigrale vodstvo z 12:5. Sledil je rahel padec v igri varovank selektorja Alessandra Oreficeja, ki je Čehinjam omogočil, da so se približale na tri točke zaostanka (15:18). Odbojkarice s sončne strani Alp so se nato ponovno zbrale in prišle do občutnejše prednosti (22:16) ter niz dobile s 25:19.

Lorena Lorber Fijok je bila med najboljšimi Slovenkami, dosegla je 16 točk.
Lorena Lorber Fijok je bila med najboljšimi Slovenkami, dosegla je 16 točk. FOTO: Profimedia

Tretji niz so Oreficejeve varovanke začele sproščeno, a je sledil odgovor Čehinj, ki so sredi niza vodile za šest točk. Slovenke se niso predale in se v končnici približale na 22:23, a so Čehinje imele dve zaključni žogi za zmago, pri čemer so izkoristile drugo in tretji niz dobile s 25:23.

V četrtem nizu sta bili ekipi izenačeni do devete točke, nato pa so s štirimi zaporednimi točkami pobudo ponovno prevzele Čehinje. Slovenke so se približale na dve točki zaostanka (12:14), a je sledil nov prepričljiv odgovor Čehinj, ki so si po zaslugi Helene Grozer priigrale veliko prednost za izenačenje na 2:2 v nizih.

V petem nizu so si prvo občutno prednost prav tako priigrale Čehinje, ki so povedle s 5:2. Slovenke so po delnem izidu 6:0 povedle za tri točke, a se niso mogle odlepiti.

Selektor Alessandro Orefice
Selektor Alessandro Orefice FOTO: Profimedia

Sledile so krizne minute Slovenk, saj so Čehinje povedle z 9:8, vodstvo pa nato povišale na 11:9. Sledili sta dve točki Fatoumatta Sillah in izenačenje na 11:11. Čehinje so si nato ponovno priigrale dve točki prednosti (13:11), a je na sceno zopet stopila Sillah in poskrbela za izenačenje na 13:13 ter dramatično končnico. Čehinje so nato ubranile servis Lorber Fijok in po točki Mlejkove povedle s 14:13 ter nato izkoristile prvo zaključno žogo za zmago s 15:13.

Pri Slovenkah je bila s 23 točkami najuspešnejša Fatoumatta Sillah. Z 18 in 16 točkami sta se izkazali še Nika Milošič in Lorena Lorber Fijok. Pri Čehinjah je s 24 točkami izstopala Monika Brancuska.

Slovenke so navkljub porazu osvojile prvo točko na svetovnih prvenstvih, s čimer še ohranjajo možnosti za napredovanje v osmino finala, kamor napredujeta prvi ekipi iz vsake skupine. V primeru današnje ameriške zmage proti Argentini, bi morale Slovenke v zadnjem krogu premagati južnoameriške predstavnice in upati na pomoč sicer favoriziranih Američank proti Čehinjam.

odbojka slovenija češka svetovno prvenstvo
KOMENTARJI (8)

Definbahija
24. 08. 2025 13.56
+4
Lepa igra, ki pa žal ni prinesla zmage. Še so šanse za it naprej. Se pa vidi kakovostno razliko med Evropsko zlato ligo v kateri smo naše igrale in VNL, v kateri igrajo vse ostale reprezentance v skupini. Silah...sam bog oz Instagram te je poslal v Novo Gorico kjer ai začela odbojkarsko pot. Bravo, samo tako naprej in ni daleč ko bodo polne Stožice na vaših tekmah.
ODGOVORI
5 1
Ricola Swiss
24. 08. 2025 13.53
+2
Sprejem bo na Čebinah!
ODGOVORI
3 1
Rothschild1
24. 08. 2025 13.51
+0
Kaj cmo. NAmesto da bi se Slo odbojkasice ukvarjale s sportom, se ukvarjajo s politicnim aktivizmom, ki v sportu nima mesta ...
ODGOVORI
5 5
RevenKapitalist
24. 08. 2025 13.50
+1
Prav jim je. Upam da cimprej spakirajo kufre saj so nam naredile veliko sramoto ko so pokazale svojo nevljudnost ko se niso rokovale s sportnicami iz Izraela. V slovo jim za nagrado dat burke.
ODGOVORI
5 4
Kopite84
24. 08. 2025 14.14
-3
Torej tebi se zdi normalno množično pobijanje otrok? Vse te izraelske igralke to podpirajo. Jaz s takimi ljudmi ne samo da se nebi rokoval, sploh nebi hotel biti na istem igrišču.
ODGOVORI
0 3
Tami69
24. 08. 2025 14.32
+1
Kopitar kaj ti misliš,da imajo izraelske odbojkarice s tem? Bi se one morale postaviti pred orožje?
ODGOVORI
1 0
RevenKapitalist
24. 08. 2025 14.35
Po tvoji logiki jaz lahko recem da ti in odbojkorace podpirate teroriste v Gazi saj so Palestinci v veliki vecini izvolili Hamas in ga se dandanes podpirajo. To kaj ti pises je manipulacija in podtikanje. Jaz nic ne podpiram posebej pa ne teroristov ki so vdrli v Izrael in pobil par tisoc otrok zensk in unih ki so plesali za mir ter jih ugrabili. In se nekaj. Hamas je zavrnil vse predloge za mir in zrtvuje lastni narod poleg tega da jim kradejo Humanitarni pomoc in jih stradajo da lahko sirijo propagando. Je pa se tako. Niti ti niti odbokarice nimajop pojma kaj Izraelske sportnice podpirajo rokovale se nebi samo zato ker so Izraelke. Potemtakem se tudi one nebi rokovale z vami ce bi bile na vasem primitivnem nivoju saj podpirate une barbare tam dol.
ODGOVORI
0 0
Tami69
24. 08. 2025 13.29
+2
Kaj rokovale so se po koncu?
ODGOVORI
5 3
