'Bolj bolijo olimpijske igre, ko je v polfinalu sodil isti sodniški par'

Slovenska rokometna reprezentanca je svetovno prvenstvo zaključila s porazom proti Hrvaški (26:29), ki so ji močno pomagale sporne odločitve češkega sodniškega para. Slovenija je sicer s svojo predstavo, potem ko je odigrala svojo najboljšo tekmo na mundialu, nekoliko popravila vtis. V slovenskem taboru so po koncu srečanja obžalovali neizkoriščene priložnosti v prejšnjih tekmah, a poudarjajo, da je ekipa pokazala borbenost in domov odhaja z dvignjenimi glavami.

OGLAS

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

















































Hrvaška - Slovenija icon-picture-layer-2 1 / 26

Sloveniji dvoboj s Hrvaško ni predstavljal pravega tekmovalnega naboja, kljub temu pa so Slovenci tekmo, na kateri so prikazali svojo najboljšo predstavo na tem mundialu, vzeli maksimalno resno. Svojo kožo so proti Hrvatom, ki so krvavo potrebovali zmago, drago prodali. Slovenski rokometaši so sanjsko odprli svoj zadnji nastop, potem ko so povedli s 5:0. Več kot 15.000 glava množica je povsem obnemela, nato pa se je pričel hrvaški povratek, tudi s pomočjo čeških sodnikov, ki je oživel občinstvo v zagrebški Areni. Hrvati so uspeli še pred odhodom na odmor poravnati izid, v zaključku tekme pa so strli odpor Slovenije.

Češki sodniški par Jiri Novotny – Vaclav Horaček je krojil slovensko rokometno usodo že v polfinalu olimpijskih iger, ko je Slovenija doživela minimalen poraz proti Dancem. Že takrat je bilo moč opaziti številne sporne odločitve, še posebej tisto ob koncu tekme, tudi tokrat pa zgodba ni bila nič kaj drugačna.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

"Zagotovo na koncu ni zmagal rokomet. To smo vsi videli. V tem tempu kot smo vstopili v prvi polčas, mislim, da bi že ob odmoru morali imeti lepo zalogo prednosti. Ampak ne boli toliko ta tekma, ker enostavno vem, da smo bili boljši. Odigrali smo res dobro tekmo. Neke stvari nam niso bile dovoljene, ampak bolj bolijo olimpijske igre, ko je v polfinalu sodil ta isti sodniški par. Glede tekme pa enostavno mislim, da je moral domačin napredovati, kar je na koncu tudi logično in so si glede na prikazano tudi zaslužili," je bil po tekmi iskren in nad sodniškim kriterijem razočaran slovenski selektor Uroš Zorman.

Hrvaška - Slovenija FOTO: Damjan Žibert icon-expand

Zdi se, da bi se lahko s takšnim pristopom in takšno igro Slovencev tekmi z Islandijo ter Egiptom drugače razpletli. "Dobršen del odgovornosti je na mojih ramenih, kar se tiče tekem z Islandijo in Egiptom. Škoda, da nismo takšne tekme odigrali že prej. S to tekmo smo marsikaj popravili, tako vtis kot tudi razpoloženje. Domov odhajamo dvignjenih glav," je dejal selektor. S tem se je strinjal tudi kapetan Blaž Janc: "Bolečina definitivno ostaja. Mislim, da če bi takšno predstavo pokazali proti Egiptu in Islandiji, bi bila zgodba drugačna. Ampak takšen je šport, mogoče je bilo preveč naloženega pritiska. Moramo biti pošteni sami do sebe, nismo zmagali ene resne reprezentance. Potrebno je narediti analizo in videli bomo, kako naprej."

Kapetan Blaž Janc FOTO: Damjan Žibert icon-expand

Slovenija je pokleknila na dveh pomembnih preizkusih in sanje o četrtfinalu so hitro splavale po vodi. Poraza proti Islandiji in Egiptu sta bila predvsem posledica številnih tehničnih napak in izgubljenih žog, ki se jih je na teh dveh omenjenih tekmah nabralo kar 35. "Tokrat 10 tehničnih napak, kar je spet malo preveč, ampak smo jih pa vsaj zmanjšali. Fantom nimam kaj očitati, dali so svoj maksimum," je povedal Zorman. Janc: Borili smo se za grb, ponos in našo državo Blaž Janc je bil na svetovnem prvenstvu prvič v vlogi kapetana. To mu mogoče ne bo ostalo v najlepšem spominu, a priložnosti za izboljšave bo še precej. "Definitivno sem ponosen, da sem Slovenijo lahko zastopal na velikem tekmovanju kot kapetan in upam, da bo še veliko takšnih priložnosti."

"Pritisk je bil na strani Hrvaške. Že po tekmi z Egiptom sem obljubil, da se bomo borili do konca. Ta tekma za nas ni imeli velikega značaja, ampak borili smo se za grb, za ponos in za našo državo. Kot kapetan sem več kot ponosen na ekipo in mislim, da lahko gremo z dvignjeno glavo domov. Dokazali smo, da lahko igramo, da imamo željo," je poudaril slovenski kapetan. Vlah (samo)kritičen: Naš nastop na SP bi ocenil z dvojko Aleks Vlah je bil s 34 goli najboljši strelec slovenske reprezentance na tem turnirju, kljub temu pa nad končnim 13. mestom Slovenije ni bil pretirano zadovoljen. "Glede na to, da smo vse pomembne tekme izgubili in zmagali vse te outsiderje, je težko kaj povedati. Od ena od pet lahko naš nastop ocenim z dvojko, več od tega ne morem dati. Ta turnir bomo skušali čim hitreje pozabiti, izvlekli bomo pozitivne stvari in gremo k novim zmagam naproti."

Precej bolj pozitivno mnenje o predstavah na prvenstvu je imel Borut Mačkovšek: "Želeli smo si četrtfinala, na žalost nam to ni uspelo. Mislim, da si nihče nima kaj za zameriti. Skozi celoten turnir smo igrali najboljše, kar smo v tem trenutku lahko. Ponosen sem na svojo ekipo."