Boll pri 40 letih do osmega naslova evropskega prvaka

Timo Boll, ki je zdaj pri osmih posamičnih naslovih z EP, je tako daleč najuspešnejši namiznoteniški igralec na teh tekmovanjih. Solja pa si je z današnjo zmago priigrala prvi posamični naslov evropske prvakinje.

Boll, 11. igralec sveta, je v polfinalu premagal svetovnega podprvaka Šveda Mattiasa Falcka, v finalu pa je proti dve mesti višje postavljenemu Ovtcharovu izgubil prvi niz z 9:11, nato pa osvojil naslednje štiri z 11:6, 11:9, 11:8, 11:8 za zanesljivo zmago.

V ženski konkurenci je v prav tako nemškem finalu Petrissa Solja s 4:1 ugnala Xiaono Shan (11:7, 11:3, 11:9, 4:11, 11:2). Že pred tem sta nemški namiznoteniški igralki osvojili naslov evropskih prvakinj med dvojicami. V finalu sta drugo nemško navezo Nina Mittelham/Sabine Winter premagali s 3:2 v nizih.

Finale moških dvojic sta dobila Rusa Lev Katsman in Maksim Grebnev, ki sta s 3:1 premagala poljsko-belgijsko dvojico Jakub Dyjas/Cedric Nuytinck.

V mešanih dvojicah pa sta se naslova razveselila nemška igralca Mittelham in Qui Dang, ki sta bila s 3:0 boljša od slovaške naveze Barbora Balažova/Lubomir Pištej. Slovenci so nastope na EP končali v soboto, ko se je kot zadnji od Slovencev poslovil Darko Jorgić, ki je s Hrvatom Tomislavom Pucarjem obstal v četrtfinalu. To je najboljša slovenska uvrstitev tega EP. Deni Kožul in Bojan Tokić sta zaradi bolezni aktualnega slovenskega državnega prvaka svoj dvoboj predala že v kvalifikacijah.