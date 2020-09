Bombač in Mačkovšek zbolela za covidom-19

"Da se javim. Da je tudi mene doletel covid-19. Zdaj so štirje dnevi za mano in še deset pred mano. Počutim se dobro, lažji simptomi in glavoboli. Upam, da tako ostane," je na Instagramu zapisal Mačkovšek.

Bombač, eden ključnih igralcev, ki so Slovenijo na januarskem evropskem prvenstvu na Švedskem pripeljali do četrtega mesta in olimpijskih kvalifikacij, pa je zapisal: "Kot veste, se v klubu vsak teden testiramo na covid-19. Žal so bili ob koncu prejšnjega tedna nekateri vzorci pozitivni. Moj je bil med njimi. Toda brez skrbi, bolj ali manj sem v redu in doma v karanteni. Ves čas sem v stiku z ekipo in klubom. Spremljam rokometne tekme in komaj čakam, da pridem nazaj v dvorano."V Pick Szegedu je skupaj pet Slovencev, tudi Matej Gaber, Mario Šoštarič in Nik Henigman.