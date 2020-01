Bombač o zmagi proti gostiteljem prvenstva: Pokazali smo, da smo veliki

Slovenski rokometaši so v Göteborgu na kolena položili štirikratne evropske prvake in ene od teh gostiteljev letošnjega evropskega prvenstva v Avstriji ter na Norveškem in Švedskem, z drugo zmago pa naredili velik korak proti drugemu delu, ki bo v Malmöju. Z odlično obrambo so Skandinavcem dovolili le 19 golov, kar je slovenski rekord po prejetih zadetkih na evropskih prvenstvih sploh.

Ljubomir Vranješ in Uroš Zorman FOTO: Damjan Žibert

Najbolj čustveno je tekmo doživel slovenski selektor Ljubomir Vranješ, ki ga je 12.000 gledalcev pozdravilo z velikimi ovacijami, nato pa z izjemno taktiko strl domačo izbrano vrsto. "Počutim se odlično, predvsem zaradi predstave mojih varovancev, ki so si zaslužili zmago. Igrali so zelo dobro, dihali drug za drugega in dostojno zastopali barve svoje države. Kar dlake mi gredo pokonci," je dejal Vranješ. "Tudi zame je bila tekma zelo čustvena, predvsem zaradi toplega in srčnega sprejema mojih rojakov v Scandinaviumu. A vedno bom delal po svojih najboljših močeh in pomagal svojim varovancem, ki so zdaj Slovenci," je še dodal 47-letni Šved. "Danes smo pokazali, da smo veliki," je po zmagi dejal Dean Bombač, s petimi goli drugi najboljši slovenski strelec na današnjem dvoboju.

Pokazali smo, da smo veliki! V ekipi imamo deset ali enajst igralcev iz najboljših evropskih klubov, ki so navajeni tovrstnih tekem. Lepo je, ko zmagaš na gostujočem igrišču pred 12.000 gledalci in greš dobre volje v slačilnico. —Dean Bombač, igralec tekme

"V naši ekipi imamo deset ali enajst igralcev iz najboljših evropskih klubov, ki so navajeni tovrstnih tekem. Lepo je, ko zmagaš na gostujočem igrišču pred 12.000 gledalci in greš dobre volje v garderobo," je dodal Koprčan.Jure Dolenec je bil s sedmimi zadetki najbolj učinkovit slovenski strelec, zadel je tudi odločilno sedemmetrovko za končno zmago z 21:19. "Naredili smo velik posel. Premagali smo domačina turnirja in če ne bomo naredili velike neumnosti na zadnji tekmi proti Švicarjem bomo v drugi del odnesli dve točki. A prvenstvo se bo zares začelo šele v Malmöju, vse je še pred nami in naprej brez evforije in s trezno glavo gremo naprej," je po zmagi dejal Dolenec.

Blaž Janc in Dean Bombač FOTO: Damjan Žibert