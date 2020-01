Bombač po bombastični predstavi: Gremo našim sanjam naproti

Malmö Arena na današnji tekmi med Slovenijo in Islandijo ni bila nabito polna, več kot 4000 gledalcev pa je videlo pravo simultanko slovenskega rokometnega čarodeja Deana Bombača. Absolutni junak dvoboja je za slovensko zmago s 30:27 prispeval devet golov, z atraktivnimi potezami pa poskrbeli za pogoste vzdihe navijačev na tribunah.

"Mislim, da sem na današnji tekmi jaz najbolj užival," je po sijajni posamični predstavi in četrti slovenski v nizu na letošnjem evropskem prvenstvu na Švedskem, Norveškem in v Avstriji uvodoma Dean Bombač. Absolutni junak današnjega dvoboja je dodal: "Ljubomir Vranješ in Uroš Zorman opravljata vrhunsko strokovno delo, Žan Rant Roos in Rudi Slobodnik nas neprestano pripravljata ter smo pri njih na masažah in terapijah. Čestitam tudi vsem drugim fantom v naši ekipi."

"To je verjetno moja najboljša tekma v reprezentanci in vesel sem, da je prišla v pravem trenutku. Gremo korak za korakom, zdaj nas čakajo Madžari. Gremo našim sanjam naproti," je še dodal Koprčan v dresu madžarskega Picka iz Szegeda. "Bombač je neverjeten rokometaš, a to smo vsi vedeli že pred tem turnirjem. Na minulem dvoboju proti Švicarjem je počival, zato je bil na današnjem dodobra spočit in svež ter poln energije. Danes je bil res dober," je dejal švedski strokovnjak na slovenski klopi Ljubomir Vranješ. Ta je tokrat lahko užival tudi v odličnih obrambah Klemna Ferlina. "V napadu smo igrali zelo dobro, predvsem Dean je bil v svojem 'špilu'. A tudi obramba je bila na dokaj visoki ravni, tudi vratar Klemen Ferlin je bil spet zanesljiv, tako kot na minulih dvobojih. Upam, da bomo nadaljevali v tem ritmu. Zdaj nas čakajo Madžari. Verjamem, da imamo boljšo ekipo in jih bomo premagali," je po današnji zmagi dejal Borut Mačkovšek.