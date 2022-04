Bombač: Prvi polčas so nas razbijali vsepovprek!

Slovenska rokometna reprezentanca je na sredini tekmi proti Srbiji sredi Celja doživela hladen tuš. V dvorani Zlatorog je bil prvi polčas kvalifikacijske tekme pokazatelj, da Slovenci še niso povsem strnili vrste. Na svetovnem prvenstvu na Švedskem in Poljskem 2023 jih bomo lahko spremljali le, če bodo v soboto v Kragujevcu na povratnem obračunu pokazali povsem drugačno predstavo. Upanje ostaja, kajti po zaostanku sedmih zadetkov so se fantje v drugem polčasu nekoliko zbrali in končni rezultat približali na (le) tri zadetke 31:34 (16:20).

Slovenska izbrana vrsta vsekakor sredine tekme ni odigrala na svojem nivoju, nivoju, ki so ga bili nekoč vajeni. Srbi so na drugi strani odgovorili s korektno predstavo, ki je našim rokometašem povzročala nemalo preglavic. Selektor Uroš Zorman je mnenja, da so črne minute, ki so ekipo zajele ne samo enkrat, nekaj, kar se v prihodnje ne sme več dogajati. Toda ostaja optimističen. "Zadnjih petnajst minut so fantje s hrabro predstavo pokazali, da je njihova igra lahko drugačna, boljša. Rezultat je še vedno aktiven, res je, da bomo v soboto naskakovali zmago z razliko štirih zadetkov, toda ni nemogoče. Fantje se morajo zbrati in odigrati dobro, kar nedvomno tudi znajo."

"Vemo, da je pri rokometu najbolj pomembna obramba, prvi polčas so nas razbijali vsepovsod, vsak, ki je imel deset sekund časa, je zadel," razočarano pove Dean Bombač. "To je šport, danes smo bili slabi v obrambi, toda gremo dalje, še nekaj dni je do nove tekme, bomo videli, kako bo. Največji problem je bil na koncu prvi polčas, ko smo igrali, nismo se uspeli ubraniti, ampak smo potem po nekje dveh minutah ... V bistvu smo jim poklonili tri, štiri žoge, oni so to izkoristili in v treh minutah naredili rezultat štiri nula. Tam so se tudi začeli vsi problemi. Na koncu smo se k sreči uspeli nekoliko vrniti, razlika ni prevelika. Treba je verjeti, da lahko gremo naprej, ampak s takšno igro sigurno ne."

"Ne, načrt vsekakor ni bil takšen, vsi smo si želeli zmage, sploh ker smo vedeli, da bo dvorana skoraj polna. Rad bi se najprej zahvalil vsem navijačem, da so nas prišli spodbujat," najprej pove Borut Maškovšek. "Vedno je lepo igrati tukaj pred toliko gledalci. Mislim, da je bila danes predvsem obramba tista, ki ni delovala tako, kot smo si zamislili. Na koncu se je še dobro izteklo, da smo se vrnili na samo tri zadetke zaostanka. Verjamem, da lahko na drugi tekmi obrnemo vse v našo korist. Ja, glede na to, da smo že izgubljali za sedem zadetkov – lahko bi bila popolna katastrofa in bi v Srbijo odšli brez kakršne koli možnosti. Tako pa smo s tem mini povratkom ohranili vse poti odprte." Tudi Blaž Janc se je najprej zahvalil navijačem za podporo, da so zopet napolnili dvorano Zlatorog. "V težkih trenutkih nam to ogromno pomeni. Čeprav so nas v bistvu izžvižgali, mislim, da smo jim na koncu pokazali tisto borbeno predstavo, z njihovo pomočjo smo se iz minus sedem vrnili na, če lahko temu rečem aktivne, minus tri zadetke. Srbija je danes odigrala eno skorajda popolno tekmo, mi pa smo delali izjemno veliko napak, predvsem v obrambi, ki ni bila na tistem nivoju, kot smo se dogovorili. V drugem polčasu smo sicer dvignili agresivnost in prišli do tega ugodnega rezultata," doda. "Srbi nas niso z ničemer presenetili, presenetili smo le mi same sebe. Dogovorili smo se za agresivno igro, toda delali smo vse kontra. Vse skupaj nam ni prinašalo uspeha. Vse težave izhajajo iz obrambe, v napadu nismo imeli težav. Mislim, da naša želja, volja, energija, takšna, kot je bila v drugem polčasu, je tisto neko vodilo, pozitivno, ki nam lahko da dober rezultat v Srbiji," še zaključi.