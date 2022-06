Bor Artnak je zmagovalec teniškega turnirja v Sarajevu

Z zmago je na svoj račun vpisal 15 točk in na ATP lestvici napredoval za ogromnih 850 mest. To je bil tudi prvi članski turnir na katerem je mladi Slovenec nastopil.

V finalu dvojic so igrali tudi Bolgar Alexander Donsky in Avstrijec David Pichler na eni ter Francoza Constantin Bittoun Kouzmina in Michael Vrbensky iz Češke na drugi strani. Zmagala sta Bolgar in Avstrijec.