Slovenija po prvem dnevu vodi proti Urugvaju z 2:0

Slovenija za končno zmago potrebuje še eno zmago iz preostalih treh sobotnih dvobojev. Ob 11. uri je na sporedu igra dvojic, nato pa sta predvideni še dve partiji posameznikov.
Bor Artnak je v uvodni partiji premagal Joaquina Aguilarja Cardoza s 6:1 in 6:4, Filip Jeff Planinšek pa je ugnal najvišjerangiranega igralca Urugvaja Franca Roncadellija s 6:1 in 7:6.
Davisov pokal, 2. svetovna skupina:
Slovenija - Urugvaj 2:0
- petek, 12. september:
Bor Artnak - Joaquin Aguilar Cardozo 6:1, 6:4
Filip Jeff Planinšek - Franco Roncadelli 6:1, 7:6 (5)
- sobota, 13. september:
Jan Kupčič/Žiga Šeško - Ignacio Carou/Ariel Behar
Bor Artnak - Franco Roncadelli
Filip Jeff Planinšek - Joaquin Aguilar Cardozo
