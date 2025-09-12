Svetli način
Slovenija po prvem dnevu vodi proti Urugvaju z 2:0

Ljubljana, 12. 09. 2025 17.04 | Posodobljeno pred 13 dnevi

Slovenska teniška reprezentanca je na dobri poti, da se uvrsti v prvo svetovno skupino Davisovega pokala. Na akademiji Breskvar v Ljubljani po prvem dnevu dvoboja z Urugvajem vodi 2:0. Najboljša slovenska igralca, Bor Artnak in Filip Jeff Planinšek, sta z odliko opravila svoji nalogi, saj tekmecema nista oddala niti niza.

Slovenija za končno zmago potrebuje še eno zmago iz preostalih treh sobotnih dvobojev. Ob 11. uri je na sporedu igra dvojic, nato pa sta predvideni še dve partiji posameznikov.

Bor Artnak je v uvodni partiji premagal Joaquina Aguilarja Cardoza s 6:1 in 6:4, Filip Jeff Planinšek pa je ugnal najvišjerangiranega igralca Urugvaja Franca Roncadellija s 6:1 in 7:6.

Davisov pokal, 2. svetovna skupina:

Slovenija - Urugvaj 2:0

- petek, 12. september:

Bor Artnak - Joaquin Aguilar Cardozo 6:1, 6:4

Filip Jeff Planinšek - Franco Roncadelli 6:1, 7:6 (5)

- sobota, 13. september:

Jan Kupčič/Žiga Šeško - Ignacio Carou/Ariel Behar

Bor Artnak - Franco Roncadelli

Filip Jeff Planinšek - Joaquin Aguilar Cardozo

