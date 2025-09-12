Slovenija po prvem dnevu vodi proti Urugvaju z 2:0

Slovenija za končno zmago potrebuje še eno zmago iz preostalih treh sobotnih dvobojev. Ob 11. uri je na sporedu igra dvojic, nato pa sta predvideni še dve partiji posameznikov.

Bor Artnak je v uvodni partiji premagal Joaquina Aguilarja Cardoza s 6:1 in 6:4, Filip Jeff Planinšek pa je ugnal najvišjerangiranega igralca Urugvaja Franca Roncadellija s 6:1 in 7:6.