Boškan pričakovano obstal v kvalifikacijah zadnjega dne EP

Sašo Boškan je bil zadnji od Slovencev v pariškem bazenu, v katerem je najboljšo slovensko uvrstitev zabeležila Neža Klančar s šestim mestom na 50 m prosto. Edini preostali polfinalni nastop je uspel Tini Čelik na 100 m prsno s končnim 15. mestom. Boškan je na letošnjem EP nastopil tudi na 800 in 200 m prosto, a prav tako ostal brez večernega sporeda.

Na 400 m je bil s časom 3:53,64 v svoji skupini deveti, skupno pa 30. Letos je na mitingu na Iliriji plaval 25 stotink hitreje, prijavljen čas pa je imel slabe štiri sekunde hitrejši. Najhitrejši na 400 m prosto je bil dopoldne Nemec Oliver Klemet s časom 3:45,22. V finale se je uvrstil tudi štirikratni olimpijski prvak, Francoz Leon Marchand. Za najboljšo osmerico je zadoščal čas 3:46,33.