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Boškan pričakovano obstal v kvalifikacijah zadnjega dne EP

Pariz, 16. 08. 2026 11.09 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
STA
Sašo Boškan

Slovenski plavalec Sašo Boškan je obstal v kvalifikacijah za nastop v finalu na 400 m prosto na evropskem prvenstvu v Parizu. Triindvajsetletni Kranjčan je s 3:53,64 zaostal za svojim najboljšim letošnjim časom in na koncu zasedel 30. mesto med 55 plavalci.

Sašo Boškan
Sašo Boškan
FOTO: Profimedia

Sašo Boškan je bil zadnji od Slovencev v pariškem bazenu, v katerem je najboljšo slovensko uvrstitev zabeležila Neža Klančar s šestim mestom na 50 m prosto. Edini preostali polfinalni nastop je uspel Tini Čelik na 100 m prsno s končnim 15. mestom. Boškan je na letošnjem EP nastopil tudi na 800 in 200 m prosto, a prav tako ostal brez večernega sporeda.

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Na 400 m je bil s časom 3:53,64 v svoji skupini deveti, skupno pa 30. Letos je na mitingu na Iliriji plaval 25 stotink hitreje, prijavljen čas pa je imel slabe štiri sekunde hitrejši. Najhitrejši na 400 m prosto je bil dopoldne Nemec Oliver Klemet s časom 3:45,22. V finale se je uvrstil tudi štirikratni olimpijski prvak, Francoz Leon Marchand. Za najboljšo osmerico je zadoščal čas 3:46,33.

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