Boston slavi: Brady, Belichick, Gronk in druščina nazdravili šesti trofeji

Boston je že dodobra vajen šampionskih parad New England Patriotsov, ki so s trenerjem Billom Belichickom in podajalcem Tomom Bradyjem, najbrž najboljšim (in gotovo najtrofejnejšim) igralcem ameriškega nogometa vseh časov, v mesto prinesli že šesti pokal Vinca Lombardija v zadnjih 18 letih in s tem izenačili rekord Pittsburgh Steelersov, doslej najtrofejnejšega kolektiva v moderni dobi lige NFL.