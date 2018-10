Boston slavi naslov prvaka lige MLB, Pearce MVP finala

Boston je v polfinalu lige MLB (Major League Baseball) izločil lanske prvake Houston Astros. Dvoboj je zaznamovala tudi tekma v Los Angelesu, kjer so Dodgers slavili na najdaljši tekmi velikega finala lige MLB. Ta tekma je trajala sedem ur in 20 minut. To je bila edina zmaga Dodgersov v seriji in ekipa tako ostaja pri šestih naslovih prvaka.

Petintridesetletni Steve Pearce je že večer pred zaključno peto tekmo odigral ključno vlogo na četrtem dvoboju finala, v petem pa je imel dva "home runa", enega manj kot večer pred tem. "To je bilo zame življenjsko potovanje in končno so se moje sanje uresničile. Boljših občutkov še nisem imel v svojem življenju," je bil takoj po tekmi kratek Pearce, MVP velikega finala lige MLB.

Odraščal je na Floridi v družini iz Massachusetta, ki je navijala za Red Sox in to prenesla tudi na Pearcea. V poškodbah polni karieri je zamenjal kar sedem ekip v enajstih sezonah MLB in se svoji ekipi, za kateri navija od otroštva, pridružil šele sredi letošnjega leta. V Boston je prišel 28. junija iz ekipe Toronto Blue Jays in je postal prvi MVP, ki je osvojil naslov, pa je ob tem igral manj kot 50 tekem v rednem delu sezone za svoje moštvo.