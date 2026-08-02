Rekord, ki je praznoval Abrahama, končno padel

Triindvajsetletni Vid Botolin se je prejšnjemu državnemu rekordu Sveta nekajkrat že zelo približal, tokrat pa se je zavihtel na vrh večne slovenske lestvice. Na njej je sedaj tretji s časom 13:36,10 njegov trener Romeo Živko.

"Danes mi je končno uspelo. Zelo pametno sem tekel, zadnji kilometer pa je bil zelo hiter in sem ga zelo dobro zaključil. Zelo sem zadovoljen, rekord je bil moj cilj že kar nekaj časa. Sedaj se bom vrnil na treninge in imel naslednjo tekmo čez nekaj tednov," je za pojasnil Botolon.

V začetku julija je belgijskem Leuvnu osebni rekord na 3000 metrov prestavil na 7:53,97 ter le za malo zgrešil slovenski rekord na tej razdalji, Pred dvema tednoma je prav tako v Belgiji, v Heusden Zolderju, popravil še osebni dosežek na 5000 metrov s 13:35,96.