Bottas s prvega mesta v Nemčiji

Iz druge vrste bosta preizkušnjo na Nürburgringu začela Nizozemec Max Verstappen(Red Bull) in Monačan Charles Leclerc(Ferrari), iz tretje pa Tajec Alexander Albon(Red Bull) in Avstralec Daniel Ricciardo(Renault). Valtteri Bottasje z odličnim zadnjim krogom v kvalifikacijah premagal moštvenega kolega Lewisa Hamiltonain si 14. v karieri privozil "pole position", tretjič v tej sezoni.

Z zmago v kvalifikacijah je Finec morda nekoliko otežil delo Hamiltonu na nedeljski dirki, kjer bo aktualni svetovni prvak lovil izenačenje rekorda Nemca Michaela Schumacherjapo številu zmag (91) v formuli 1. Na prejšnji dirki v Rusiji se je Hamiltonu ta dosežek izmuznil zaradi kazni, po kateri je pristal le na tretjem mestu.

V seštevku sezone pa Britanec prepričljivo vodi. Po desetih dirkah ima namreč 205 točk, najbližji zasledovalec je prav Bottas s 161, tretji je Verstappen s 128.