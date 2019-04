Bottas 'ukradel' Hamiltonu pole v Bakuju, takoj za njima Vettel

Glavni osmoljenec kvalifikacije je zagotovo Ferrarijev Charles Leclrec. Monačan je bil najhitrejši na zadnjem prostem treningu in je bil v dobrem položaju, da osvoji drugi najboljši startni položaj v sezoni(bil je najhitrejši že v Bahrajnu, op. p.). Mladi dirkač je nato med Q2 storil veliko napako in treščil v zid na najožjem delu dirkališča in bo tako morebitno prvo zmago lovil z desetega startnega mesta. Leclerc je sicer postal prvi dirkač v letošnji sezoni, ki ni osvojil najboljšega startnega položaja, potem ko je postavil najhitrejši čas na tretjem prostem treningu."Neumen sem, neumen sem,"je bil besen takoj po napaki mladi dirkač, ki je sklepni del kvalifikacij nemočno spremljal iz garaž svojega moštva.