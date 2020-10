Bottas v Imoli s prvega mesta, Vettel šele 14.

Za Bottasa je bil današnji 'pole position' četrti v sezoni 2020 in 15. v karieri. V Imolo so se dirkači formule 1 v koronski sezoni vrnili po 14 letih premora. Zaradi varnostnih ukrepov tekmovanje poteka brez gledalcev, opravili pa so tudi le en prosti trening po nekoliko spremenjenem programu konca tedna, dobil ga je Hamilton pred Verstappnom in Bottasom.

Iz druge vrste bo v nedeljo poleg Verstappna začel še FrancozPierre Gasly (Alpha Tauri), za katerega je bilo to izenačenje doslej najboljšega kvalifikacijskega dosežka. Iz tretje pa bosta startala Avstralec Daniel Ricciardo (Renault) in TajecAlexander Albon (Red Bull).