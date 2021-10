Bottas zmagovalec Turčije, Verstappen prevzel vodstvo v SP

Za Bottasa je bila to deseta zmaga v karieri in šele prva v tej sezoni. Hamilton je sicer dobil kvalifikacije, a je zaradi menjave motorja moral startati le z 11. mesta, na dirki v deževnih razmerah pa ni mogel priti višje od petega.

Glavno vprašanje današnje dirke je tako bilo, koliko mest bo pridobil Hamilton oziroma ali mu bo uspelo nekaj podobnega, kot je naredil Verstappen na prejšnji dirki, ko je prav tako po kazenskem pribitku zaradi menjave motorja startal povsem iz ozadja in bil na koncu celo drugi. Britanec, ki sicer lovi že 101. zmago v karieri, potem ko je v Rusiji prispel do stotice, pa tokrat ni mogel priti do zmagovalnega odra.

Veliko je k temu prispevalo tudi vreme, saj je bila steza mokra, dirkače pa je oviral dež. Tako so o vrstnem redu odločale tudi taktike postankov, nekateri so tvegali več v upanju, da se bodo razmere morda tudi izboljšale, a na koncu je na prvem mestu ostal tisti, ki je dirko tam tudi začel. Bottas je namreč, potem ko je njegov moštveni sotekmovalec zaradi kazni izgubil deset mest, dobil njegov "pole position" in nazadnje tudi zmagal.

Bottas je tako v ospredju lahko narekoval ritem, medtem ko se je branilec naslova z nekaj težavami prebijal med najboljše, največ dela je imel s Perezom. Nekaj krogov sta uprizarja zanimiv dvoboj, nazadnje je sicer Hamilton prišel mimo Mehičana, toda po tem, ko se je zelo pozno vendarle odločil za postanek, je bil spet za njim.