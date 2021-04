Bouhannija po razkritju rasističnih groženj podprla tudi Uci in Stewart

Po poročanju francoske tiskovne agencije AFP je Mednarodna kolesarska zveza (Uci) sporočila, da bo pomagala Nacerju Bouhanniju, če bo takšno podporo potreboval ali želel. Bouhanni je v pogovoru za časnik L'Equipe povedal, da je, odkar je bil na dirki Cholet‒Pays de la Loire konec marca vpleten v incident z Jakom Stewartom, prejel na stotine groženj in žaljivk.

"Preveč je vsega, sprevrglo se je v nadlegovanje. Zakaj nihče ne ukrepa, ko me ti podleži zmerjajo s svinjo in teroristom in me pošiljajo nazaj v mojo umazano afriško domovino,"je med drugim dejal Bouhanni in dodal: "To je kot rana, ki se počasi celi, a se potem spet odpre in skeli še naprej."

Pojasnil je, da je ponosen na svoje poreklo, vendar je Francoz:"Rojen sem v Franciji, rad imam svojo državo, pri 21 letih sem bil prvič francoski prvak. Ko sem na zmagovalnem odru poslušal himno, je bil to eden najlepših trenutkov v karieri. Ponosen sem na svoje ime, na svoj izvor. Sem Francoz s severnoafriškimi koreninami."

Takšno vedenje pogosto opaža izven karavane

Dodal je še, da v kolesarski karavani ni nikoli doživel takšnega vedenja, izven tekmovališč pa pogosto. Uci je sicer ob tem, ko je napovedala podporo kolesarju, tudi pojasnila, da obenem preiskuje incident, ki je posredno povzročil vse skupaj. Bouhanni je namreč v sprintu na dirki 21. marca oviral Stewarta in ga potisnil v ogrado, ta pa si je pri tem zlomil roko. Če bodo ugotovili, da je član ekipe Arkea-Samsic kriv za poškodbo tekmeca, ga bo verjetno doletela tudi kazen.

"Četudi je bila njegova poteza morda nepravilna in resna napaka, to ne opravičuje rasističnih napadov, ki jih je deležen," je sporočila krovna zveza.

Stewart: Naj bo jasno ‒ podpiram Bouhannija

V bran tekmecu pa je stopil tudi Stewart, čeprav je zaradi Bouhannijevega ravnanja zdaj na bolniški in je ostal tudi brez nastopa na dirki po Flandriji.

"Ne glede na najin nedavni resen nesporazum naj bo jasno: tu podpiram Bouhannija. Pri nekaterih stvareh se seveda ne bova nikoli strinjala, toda pri rasizmu se to neha. Žalitve in rasizem so popolnoma nesprejemljivi," je sporočil Stewart.

Bouhannija so sicer na tej dirki zaradi potiskanja tekmeca diskvalificirali.