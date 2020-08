Boženk in Jakopin v polfinalu svetovne serije v Ljubljani

Na Kongresnem trgu so gledalci spremljali izjemen slovenski četrtfinalni obračun, v katerem sta se lanska zmagovalca tega turnirjaBoženk in JakopinoddolžilaZemljaku inPokeršniku za poraz na državnem prvenstvu pred tednom. V prvem nizu državna prvaka nista izkoristila vrsto zaključnih žog, je pa to pri 27:26 uspelo Boženku in Jakopinu, ki sta zelo dobro igrala tudi v nadaljevanju in si do sredine drugega niza priigrala tri točke naskoka ter se z zmago z 21:19 veselila uvrstitve med najboljše štiri dvojice na turnirju.

"Igrati proti Janu in Nejcu je vedno nek izziv, tekmovalni naboj je zelo visok, ne glede na to, da smo prijatelji že od malih nog. Midva sva si samo želela, da tekme ne predava poceni in se boriti, na koncu pa zmagati," je po tekmi povedal Boženk.

"Na koncu je to le tekma, tekem je ogromno, midva igrava in trenirava na mednarodni sceni in če ne pokažeš tistega, če ne izkoristiš priložnosti, si izpadel iz turnirja. Midva sva vedela, da prihajava na ta turnir s 60, maksimalno 70 odstotki svojih zmožnosti in poskušava izvleči maksimum. V Kranju na državnem prvenstvu sva malo bolj pokazala, kaj znava, tukaj pravega občutka ni bilo," pa je bil razočaran Zemljak.