Božič in Savšek v finalu

Slovenska kanuista Luka Božič in Benjamin Savšek sta se prebila v finale svetovnega pokala v slalomu na divjih vodah v Pauju v Franciji. Božič je v polfinalu kljub dotiku in dvema kazenskima sekundama pribitka osvojil četrto mesto (+1,61). Savšek je opravil z brzicami sicer brez napake, a je z zaostankom 2,28 sekunde zasedel osmo mesto polfinala. Najhitrejši v polfinalu je bil Slovak Matej Benuš. Najboljša slovenska kanuista, Božič in Savšek, sta skupaj na vrhu točkovanja za svetovni pokal. Tretji slovenski polfinalist Anže Berčič je izpustil kar dvoje vratc in pristal na repu uvrščenih, na 30. mestu. V polfinale so se uvrstile vse tri slovenske kanuistke, ki pa so ostale brez finalnih voženj.

icon-expand Eva Alina Hočevar FOTO: Kajakaška zveza Slovenije Čisto blizu preboja med najboljšo deseterico je bila Eva Alina Hočevar, ki je z vožnjo brez napake s časom 120,99 osvojila 11. mesto. Za finalom je 20-letna Ljubljančanka zaostala zgolj za 56 stotink, za najhitrejšo Čehinjo Gabrielo Satkovo pa je zaostala 5,50 sekunde. Alja Kozorog je bila brez napake 20. (+9,83), Lea Novak pa je zgrešila ena vratca in si nabrala 54 sekund kazni za 27. mesto (+52,66).