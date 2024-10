Božič slavil na Kitajskem

Primorski kanuist Luka Božič je na superpokalu v Aziji slavili v kratkem slalomu, kjer so tekmovalci in tekmovalke nastopili na pol krajši progi, kot je to običajno. V cilj je Božič prišel brez dotikov in s časom 50,58. Drugi je bil olimpijski prvak, Francoz Nicolas Gestin, ki je z dotikom zaostal za 14 stotink sekunde. Tretje mesto si je priveslal Britanec Adam Burgess. Na startu kanuistov je bil tudi Benjamin Savšek, ki pa je obstal v kvalifikacijah in bil 16.

Tik pod zmagovalnim odrom na četrtem mestu je preizkušnjo končal kajakaš Kajzer, sicer drugi v kvalifikacijah. V finalnem nastopu se mu je medalja izmuznila za sekundo. V cilju je za zmagovalcem Vitom Prindišem s Češke zaostal 1,53 sekunde.