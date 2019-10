Božiču in Korenu dve leti prepovedi nastopanja

Prepoved je za Boruta Božiča bolj simboličnega pomena, saj je konec lanske sezone kariero že končal, zdaj je eden športnih direktorjev ekipe Bahrain Merida. Oba slovenska kolesarja sta bila sicer na seznamu tistih, ki ju je spomladi med dirko po Italiji krovna veza začasno suspendirala zaradi vpletenosti v afero Aderlass oziroma Seefeld.

Poleg Kristijana Korena in Božiča so takrat pri Uciju začasno prepovedali nastope še Italijanu Alessandru Petacchiju in Hrvatu Kristijanu Đuraseku. Koren, Božič in Petacchi naj bi uporabljali prepovedane metode v obdobju 2012-13, Đurasek pa leta 2017, so takrat sporočili iz Ucija. Koren je bil, ko ga je doletel suspenz, sicer član ekipe Bahrain-Merida in je bil del moštva na dirki po Italiji, v moštvu so ga takoj suspendirali.