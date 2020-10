Božiču kvalifikacije, Savšek in Kuder Marušič druga

Ob strogih higienskih ukrepih se je v Tacnu začela tekma za svetovni pokal v slalomu na divjih vodah. Zaradi trenutnih zdravstvenih razmer so v Ljubljani tekmovalci iz 17 držav, tako da so bile današnje kvalifikacije zgolj formalnost, saj so vsi napredovali v sobotni in nedeljski polfinale.

Luka Božič Med kanuisti je bil najhitrejšiLuka Božič, drugi je bil Benjamin Savšek. Prav tako drugi je bil v kajaku Vid Kuder Marušič, med kajakašicami pa je bilaEva Terčeljtretja. Izvedba petkovih kvalifikacij je dolgo visela v zraku, saj je visok nivo Save povzročal nemalo težav, a ob pomoči elektrarne, ki je uspela zadržati enako raven vode na tekmovalni progi, so jih le izpeljali. V prvem nastopu tekmovalnega vikenda se je najbolj izkazal Božič, ki je zmagal med kanuisti. Na progi je bil sicer še hitrejši Savšek, ki pa je naredil dotik, ki mu je prinesel dve kazenski sekundi. Aktualni evropski prvak je bil na koncu tri desetinke za Božičem, na tretje mesto pa je priveslal Francoz Nicolas Gestin. Tretji slovenski predstavnik med kanuisti Jure Lenarčič je bil sedmi. "Danes je bila kar zahtevna postavitev, poleg tega je še voda zelo zahtevna, saj je veliko mešanic. S kvalifikacijskim nastopom sem zelo zadovoljen. Bilo je sicer nekaj napakic, ampak na takšni vodi se dogajajo ves čas. Ves čas se moraš prilagajati vodi. Mislim, da sem danes zelo dobro oddelal," je povedal Božič. Med kajakašicami je bila najvišje uvrščena Slovenka Eva Terčelj, ki je zasedla tretje mesto. Najhitrejši čas tako med kajakašicami kot kanuistkami je imela Američanka Evy Leibfarth. Na drugo mesto v kajaku je priveslala Brazilka Ana Satila. Na startu kajakašic je bila še Ajda Novak, ki je dosegla 15. rezultat kvalifikacij. Na drugo mesto v kanuju je priveslala Francozinja Lucie Prioux, na tretje pa Brazilka Satila. Alja Kozorog je priveslala na peto mesto, medtem ko je bila Lea Novak 12. V kvalifikacijah kajakašev je bil najboljši Američan Joshua Joseph, ki se z reprezentančnimi kolegi v Tacnu mudi že od junija, drugi je bil Vid Kuder Marušič, ki je letos prvič v članski slalomski reprezentanci, tretji pa je bil Brazilec Mathieu Desnos. Peter Kauzer je bil enajsti, Niko Testen pa 16. V soboto bodo na sporedu polfinalne in finalne vožnje kajakašic in kajakašev. Polfinale se začne ob 8.45, finale pa ob 11.30. Po koncu slalomskega dela bo na Savi potekala še preizkušnja v ekstremnem slalomu na divjih vodah, kjer bodo veslali Lea Novak, Erazem Šavli in Matic Terčelj. Kvalifikacijske vožnje ekstremnega slaloma se začnejo ob 13.30, finalni del na izpadanje pa ob 16. uri.