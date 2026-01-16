Brabec dobil 12. etapo, Toni Mulec na šestem mestu

Na prvih treh mestih po 12. etapi med Al Henakijo in Janbujem so isti tekmovalci kot prvi trije v začasni skupni razvrstitvi. Ricky Brabec je posebno etapo prevozil v treh urah, 19 minutah in 1 sekundi, s čimer je nadoknadil 23 sekund, ki jih je v četrtek strateško prepustil Lucianu Benavidesu.

Argentinec zdaj zaostaja tri minute in 43 sekund, in čeprav preobrat v soboto v zadnji etapi s startom in ciljem v Janbuju ni povsem izključen, se Američanu obeta tretji naslov, so prepričani organizatorji ASO. Brabec je zmagal na reliju Dakar v letih 2020 in 2024, medtem ko Benavides lovi prvo zmago. Njegov brat Kevin Benavides je bil leta 2021 okronan za prvaka s Hondo in leta 2023 kot član ekipe KTM.