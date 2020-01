Brabec in Sainz z etapno zmago do skupnega vodstva, Marčič s težavami

Motociklisti so morali tokrat prevoziti etapo, dolgo skupno 504 kilometre, od tega je bilo 427 km hitrostne preizkušnje. Slavil je Ricky Brabec pred še dvema dirkačema Honde, ČilencemJose Ignaciem Cornejo Florimom, ki je zaostal pet minut in 56 sekund, ter tretjim Argentincem Kevinom Benavidesom(Honda), ki je zaostal sedem minut in 22 sekund.

Po dveh etapah vodilni Britanec Sam Sunderland (KTM) je na 14. mestu zaostal 21 minut in 21 sekund. V skupnem seštevku je drugi Benavides (Honda; + 4:43), tretji pa danes četrti Avstrijec Matthias Walkner(KTM; + 6:02). Slovenski predstavnik Simon Marčič je imel tokrat velike težave in si je privozil skoraj štiri ure zaostanka. Na koncu je bil 122, v skupnem seštevku pa zaseda 101. mesto. V izjavi za 24ur.com je Mariborčan razkril, da so mu do cilja tokrat pomagale celo kamele, zaveda pa se, da je relija Dakar iz rezultatskega vidika zanj konec.