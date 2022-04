Bradley Wiggins razkril, da je bil žrtev spolne zlorabe

Bradley Wiggins je povedal, da prej o tem ni zmogel govoriti zaradi težavnega odnosa z očimom. V pogovoru za majsko izdajo britanske revije Men's Health je izjavil, da se z zlorabo nikoli ni povsem sprijaznil. "Ko sem bil mlajši – imel sem približno 13 let – me je trener zlorabljal in tega nisem nikoli v celoti sprejel," je dejal britanski zvezdnik. Na vprašanje, ali govori o spolni zlorabi, je odgovoril: "Da. Vse to je name vplivalo v odraslosti ... Dogodke sem preprosto zakopal globoko vase. Moj očim je bil do mene precej nasilen, klical me je peder, ker nosim lycro, in podobno, tako da si nisem mislil, da bi se mu lahko zaupal." Kot je še razkril Wiggins, je bil v najstniških letih zelo osamljen. "Bil sem samotar ... Želel sem samo priti iz svojega okolja. Povsem sem se osamil od okolice. V mnogih pogledih sem bil precej čuden najstnik in mislim, da je moja želja po dirkanju s kolesom, ki me je gnala naprej, izvirala iz stiske." Wiggins je že pred časom govoril o tem, da je trpel za depresijo in da je imel težko otroštvo. Dodal je, da je večino življenja skušal razumeti svoj odnos z očetom, avstralskim kolesarjem Garyjem Wigginsom, ki je družino zapustil, ko je bil Bradley še mlad, in je umrl leta 2008 po pretepu na neki hišni zabavi. "Vsekakor je bilo to povezano z mojim očetom," je Wiggins odgovoril na vprašanje, pred čem je v življenju poskušal pobegniti.