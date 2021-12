Brady do 18. divizijskega naslova

S tem je izjemni podajalec v karieri prišel še do prvega divizijskega naslova v dresu Buccaneers, pred tem jih je 17 osvojil v dresu New England Patriots, s katerimi je šestkrat prejel šampionski prstan. V končnici bo prihodnje leto, če vmes ne bodo posegle poškodbe, odigral že 46. tekmo, kar je več, kot jih ima v vsej svoji zgodovini kar 22 ekip lige NFL.

Štiriinštiridesetletni Tom Brady , sicer sedemkratni prvak lige NFL, je Buccaneersom pomagal do 11. zmage v sezoni ob štirih porazih, kar je bilo dovolj, da so v južni diviziji NFC na vrhu neulovljivi pred New Orleans Saints (7-7).

Še ena vrhunska sezona

Brady ima za seboj sijajno sezono in je v krogu kandidatov za naziv najkoristnejšega igralca rednega dela. Je prvi po osvojenih jardih s podajami (4348) in zadetkih oz. touchdownih (36) ter četrti v ratingu podajalcev (64,3).

Poleg Tampe si je doslej mesto v končnici zagotovilo še pet drugih ekip, in sicer Green Bay Packers (12-3), Dallas Cowboys (11-4), Los Angeles Rams (11-4), Arizona Cardinals (10-5) in Kansas City Chiefs (11-4). Predvsem slednji so po treh zmagah in štirih porazih na prvih sedmih tekmah od tedaj nanizali osem zaporednih zmag. V tem tednu so povozili Pittsburgh Steelerse s 36:10.

Do konca rednega dela sta še dva tedna tekmovanj v januarju, končnica pa bo na sporedu od 15. januarja naprej, 56. Super Bowl oz. finale lige NFL pa bo 13. februarja v Los Angelesu.