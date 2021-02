Brady v lovu na rekordni sedmi naslov prvaka lige NFL

Tampa je okoli Bradyja sestavila zvezdniško zasedbo, med drugim je pripeljala njegovega dolgoletnega soigralca iz New Englanda "tight enda" Roba Gronkowskega , ki se je vrnil iz upokojitve, kontroverznega lovilca Antonia Browna in tudi tekača Leonarda Fournetta, ki so se pridružili drugim napadanim orožjem, kot so tekač Ronald Jones ter lovilca Mike Evans in Chris Godwin .

Brady, za mnoge tako imenovani GOAT (najboljši vseh časov), je to vedno počel. Dvoboj s svojim potencialnim naslednikom v ZDA označujejo kot enega največjih obračunov podajalcev v zgodovini. Brady se sicer v končnici ni predstavil v svoji najboljši luči. Nekateri kritiki trdijo, da Buccaneers do Super Bowla niso prišli zaradi njega, ampak kljub njemu. A to Bradyja, ki lahko postane prvi po Peytonu Manningu z osvojenim naslovom z dvema različnima ekipama, ne bega.

Kansas City, ki bo četrtič v finalu (ima dva naslova), velja za najboljšo ekipo v NFL - z napadom, ki ga je zelo težko ustaviti. Ekipa iz konference AFC je v rednem delu izgubila le dve tekmi. Če bi ji uspelo ubraniti naslov, bi se to zgodilo prvič po letu 2005, ko so naslov ubranili patrioti prav pod Bradyjevim vodstvom.

Nenavadna koronska sezona NFL se bo tako končala z obračunom dveh izjemnih "quarterbackov". Brady je v finalu že desetič v karieri, naslov je z nekdanjim moštvo New England Patriots osvojil šestkrat, kar je največ v zgodovini med vsemi igralci. V prvem letu po selitvi k Tampi pa ima 43-letnik priložnost za svoj že sedmi naslov prvaka. V 55. izdaji Super Bowla so njegovi Buccaneers prva ekipa v zgodovini, ki bo uživala prednost domačega igrišča.

Mnogi finale vidijo kot nekakšno menjavo generacij. Petindvajsetletni podajalec Kansas Cityja Patrick Mahomes velja za nov obraz lige NFL. A treba bo še nekaj časa, da bo lahko prodrl v sfero Toma Bradyja . Če bi Mahomes in soigralci ubranili naslov prvaka proti Bradyju in druščini, bi bila to nova potrditev generacijskih sprememb.

Ekipa je imela precej težav na začetku, a jih je tudi po Bradyjevi zaslugi zmanjšala na minimum. Po dveh tretjinah sezone so Bucs imeli sedem zmag in pet porazov. "Zdelo se nam je, da moramo najti svoj ritem," je dejal Brady. Od takrat so zmagali sedemkrat zapovrstjo in se znašli v finalu prvič po letu 2003, ko so ga tudi osvojili.

Ena vrlin floridske ekipe je močna obramba. Jason Pierre-Paul in Shaquil Barrett sta samo v konferenčnem finalu NFC petkrat zrušila zvezdniškega podajalca Green Baya Aarona Rodgersa, kar je opozorilo tudi za Mahomesa, ki v svoji napadalni liniji ne bo mogel računati na vse svoje "zaščitnike". Eden od receptov za uspeh Tampe je torej tudi to, da bi skušali pritiskati na Mahomesa, ki pa je zelo izmuzljiv podajalec.

"Pat vedno da svoj delež. Še posebej, kadar ga njegova ekipa najbolj potrebuje," je opozoril Brady. Največji Mahomesovi orožji pa sta hitronogi lovilec Tyreek Hillz vzdevkom "Gepard" in "tight end" Travis Kelce. Poleg tega ekipo vodi izkušeni trenerski maček Andy Reid."Že samo priložnost, da ponovimo svoj uspeh, je nekaj zelo posebnega," je dejal 62-letni strateg. Za njegovega kolega Bruca Ariansa (68) bi bil to prvi naslov v vlogi glavnega trenerja.

Kansas, 14 zmag in dva poraza v rednem delu, je sicer v končnici ob tem, ko je bil prost v prvem krogu, izločil Cleveland in Buffalo, Tampa, ki je redni del končala kot peta nosilka z 11 zmagami in petimi porazi, pa Washington, New Orleans in Green Bay. Ekipi sta se merili tudi v rednem delu sezone, s 27:24 je zmagal Kansas, ki je tudi tokrat favorit na stavnicah.

Stadion Raymond James v Tampi bo kljub koronskim omejitvam več kot tretjinsko poln. Na stadionu bo lahko 25.000 gledalcev, 7500 je že uslužbencev, cepljenih proti koroni, iz ameriškega zdravstvenega sistema, ki jih je povabil NFL. Kljub vsemu bo to najmanjši obisk v zgodovini finalov lige NFL. Novi koronavirus je omejil ali spremenil tudi nekatere tradicionalne dogodke ob in v Super Bowlu. A vseeno bodo izpeljali zvezdniški glasbeni nastop med polčasoma, katerega glavni akter bo kanadski pop zvezdnik The Weeknd. Eric Church in Jazmine Sullivan bosta odpela himno pred tekmo.

Virus pa ni vplival na ceno znamenitih televizijskih oglasov med tekmo. Mreža CBS, ki bo skrbela za prenos, namreč za 30-sekundni oglas med tekmo računa 5,5 milijona dolarjev (4,5 milijona evrov). Zaradi visoke cene in vpliva covida-19 so se nekatera podjetja odpovedala oglaševanju, tako da še pred dobrim tednom CBS ni imel povsem prodanega oglasnega prostora.