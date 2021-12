Brady ponovno za zgodovino: podal za 700. zadetek

Nogometaši Tampe Baya so v 14. tednu lige NFL po podaljških premagali nasprotnika (Buffalo Bills) z rezultatom 33:27, neverjetni podajalec in največja zvezda ameriškega nogometa pa je podal že 700-krat. Buffalo je v četrti četrtini dosegel 17 točk, ter tako tekmo popeljal v podaljšek, čeprav so branilci naslova pred tem ustvarili precejšnjo prednost (24 – 3) ob polčasu. Ko se je že zdelo, da bo Brady vodil ekipo do ene najprepričljivejših zmag v tej sezoni, so se nasprotniki z odlično igro kasneje približali.