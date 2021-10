Brady postavil nov mejnik in skoraj ostal brez žoge, s katero ga je dosegel

Tom Brady se je s 602 podajama za zadetek vpisal v zgodovino tega tekmovanja. Jubilejno 600. podajo je sicer ujel Mike Evans , a nato žogo dal enemu od navijačev, nevedoč, da je njegov moštveni kolega dosegel nov mejnik in si jo želel kot spominek. Navijač Byron Kennedy je nato žogo vrnil Bradyju ob dogovoru z osebjem Buccaneers, da v zameno dobi (drugo) podpisano žogo, podpisan Bradyjev dres in darilno kartico klubske trgovine v vrednosti tisoč dolarjev (približno 860 evrov). Mnogi navijači so Kennedyjevo zamenjavo že označili za slabo, saj bi lahko po ocenah poznavalcev za spominsko žogo na dražbi dobil okoli pol milijona ameriških dolarjev (približno 430 tisoč evrov).

Tampa je sicer po šestih zmagah in enem porazu prvi favorit za osvojitev naslova tudi v sezoni 2021/22, potem ko so Kansas City Chiefs z zvezdniškim podajalcem Patrickom Mahomesom slabo začeli to tekmovalno obdobje in v nedeljo vpisali še četrti poraz na sedmi tekmi.