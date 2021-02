Brady (spet) dokazal, da še vedno ni 'zanič'

"Čestitke najboljšemu vseh časov. In Gronk, previdno s tistim pokalom," so na Twitterju objavili Domoljubi, s katerimi se je Brady razšel vse prej kot prijateljsko, nove delodajalce pa je prepričal, da na Florido pripeljejo še njegovega dolgoletnega zaveznika Roba "Gronka" Gronkowskega in tudi Antonia Browna , ki se je pred sklenitvijo sodelovanja s Tampo ubadal s številnimi zasebnimi težavami ter neslavno končal s svojima epizodama pri Oakland Raidersih ter Patriotsih.

Po Bradyjevem štetju je bilo to pred šestimi leti in petimi super bowli. Podajalec, ki so ga že pred neverjetno prvo sezono v vrstah Tampa Bay Buccaneersov mnogi že davno povzdignili na vrh seznama najboljših igralcev lige NFL vseh časov, je po 20-letni ljubezenski zgodbi z New England Patriotsi dokazal, da lahko brez težav zmaguje tudi brez slovitega trenerja Billa Belichicka .

"Dobro smo začeli, imeli izkupiček 7-2, nato pa smo v težkih časih našli svojo identiteto in igrali veliko boljši nogomet do zaključka decembra, januarja. Res sem ponosen na vse fante, ponosen na vse trenerje, na trud, ki smo ga vložili. Vedeli smo, da bomo nocoj igrali proti res dobri nogometni ekipi in dokončali smo delo. Če želiš priti tako daleč, moraš dokončati delo. Nam pa je to uspelo."

Brady: Moraš dokončati delo "Tako ponosen sem na te fante," je po tekmi dejal Brady. "November je bil naporen, toda (trener, op. a.) Bruce Arlans je v nas stoodstotno zaupal, ob pravem trenutku pa smo se povsem ujeli. Kateri naslov je najbolj poseben? No, mislim, da so vsi posebni, leto je bilo res izjemno," je nadaljeval Brady.

Buccaneersi so že ob polčasu vodili z 21:6, moštvo Kansas City Chiefs pa s svojim zvezdniškim podajalcem Patrickom Mahomesom ni našlo odgovora v lovu na drugi zaporedni naslov, kar je nazadnje uspelo Patriotsom, seveda z Bradyjem v ekipi. Končni izid 31:9 je Bradyju prinesel rekordni sedmi naslov prvaka, s čimer se ne more pohvaliti ne le noben igralec v ligi NFL, temveč niti nobena ekipa. S 43 leti in 188 dnevi starosti je bil Brady tudi najstarejši igralec, ki je kadarkoli odigral tekmo super bowla. Zdaj je odigral že rekordnih deset, skupaj s Peytonom Manningom pa sta edina podajalca, ki sta veliki naslov osvojila z različnima ekipama.

Brown: Je kot veliki brat

Čestitke so na račun Bradyja deževale z vseh koncev in krajev, tudi v svoji ekipi pa ima seveda veliko oboževalcev. Denimo Browna, ki je poskrbel za enega od zadetkov ("touchdownov") na finalni tekmi. Njegov nekdanji soigralec iz vrst Patriotsov je v minuli sezoni počival, potem ko se je znašel tudi v navzkrižju z zakonom.

"Tom je izvrsten tip. Človek mi je stal ob strani od prvega dne. Zame je kot veliki brat. Vedno je verjel vame in me vzel pod svoje okrilje," se je razgovoril Brown. "Pomagal mi je, da sem našel pravo perspektivo, pomagal mi je, da sem nekaj reči tudi pravilno dojel. Moral sem le narediti korak nazaj, zdaj bolj cenim stvari in sem zgolj hvaležen. Blagoslov je, da lahko igram to igro. Ko sem bil leto brez nogometa, sem ga začel bolj ceniti. Preprosto hvaležen sem, da sem zdaj na tej točki in da sem končno prvak."

Trener Bruce Arlansje dodal: "Vso tekmo je (Brady, op. a.) preprosto igral izjemno. Ščitil je žogo. Imeli smo izvrstno zaščito in našel je nekaj fantov, kot sta Antonio in Gronk, oba njuna zadetka sta bila bolj improvizacija, preprosto je opravil izvrstno delo. Vsi so preprosto morali imeti svojo nalogo in odigrati kot ekipa."

'Nadnaravno je, človek'

Gronkowski, ki sicer velja za velikega uživača, se bo moral v luči trenutnih razmer po svetu tokrat precej brzdati ob proslavljanju novega uspeha. 31-letnik bo šel skupaj z Bradyjem v zgodovino kot del morda najbolj zastrašujoče napadalne naveze vseh časov, ki bo očitno tudi v prihodnji sezoni poskusila osvojiti še en naslov.

"Samo na splošno, že to, da sem prišel dol v Tampa Bay, prišel v to organizacijo ... Organizacija Buccaneers je bila organizacija, ki je bila pripravljena na zmago,"je dejal Gronkowski."Igralci tukaj so bili pripravljeni zmagati, samo to, da sem prišel sem in bil majhen ... Majhno-velik del tega, da sem lahko odigral svojo vlogo, je bilo preprosto izjemno. Da smo samo prišli sem in prišli v takšno situacijo s toliko velikimi igralci in postali prvaki 55. super bowla ... Neverjetno je. Nadnaravno je, človek,"je dodal.