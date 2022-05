Branilci naslova povedli z 2:0 v zmagah

Tampa je zmagala na obeh tekmah v gosteh v bitki za Florido. Junak večera je bil Ross Colton, ki je odločilni zadetek zabil zgolj 3,8 sekunde pred zadnjim zvokom sirene. Naslednji dve tekmi obračuna na štiri zmage bosta v Tampi.

Colton je zadel po podaji Nikite Kučerova. "Ko si na ledu s Kučom, moraš biti pripravljen na vse, in ko sem zagledal plošček za mrežo, sem šel na sprednji del mreže," je dejal Colton. "Očitno ima oči na zatilju, saj sploh nisem vedel, da je vedel, da sem tam. Zavil mi ga je v darilo."

Za Tampo je zadel tudi Corey Perry, Andrej Vasilevskij pa je dosegel 35 obramb za Lightning, dvakratnega branilca naslova Stanleyjevega pokala in tretjega nosilca v atlantski skupini.

"Od cilja smo oddaljeni še dve tekmi, nismo še tam, kjer želimo biti," je dejal trener Tampe Jon Cooper. "To sem vam zadnjič povedal v zadnji seriji in še enkrat vam bom povedal: Nocoj je bila samo ena tekma. Tukaj smo, da zmagamo v seriji."

Eetu Luostarinen je zadel za domače panterje v drugi tretjini za izenačenje, Sergej Bobrovski pa je poskrbel za 26 obramb za Panthers, ki so redni del prvenstva končali z najboljšim izkupičkom v ligi NHL in so končnico odprli kot prvi nosilci.

"Očitno je res težko," je dejal trener Floride Andrew Brunette. "Ni lahko. Očitno je to ena od tistih stvari, ki boli, ampak to je kot vožnja z vlakcem smrti, sonce bo znova vzšlo in nadaljevali bomo našo igro. Všeč mi je bilo, kako smo igrali večino naše prve tekme. Znova smo dobili še eno učno lekcijo proti ekipi, ki ne daje veliko priložnosti."