Branilec Dallasa umrl pri 24 letih

Dallas, 06. 11. 2025 16.26 | Posodobljeno pred 3 minutami

Iz ekipe Dallas Cowboys, ki nastopa v ligi NFL, so sporočili, da je umrl njihov obrambni igralec Marshawn Kneeland. Star je bil komaj 24 let. Ekipa ni razkrila podrobnosti o tem, kako je Kneeland umrl.

"Z globoko žalostjo sporočamo, da je Marshawn Kneeland danes zjutraj tragično preminil," so zapisali pri Cowboysih. "Marshawn je bil ljubljen soigralec in cenjen član naše organizacije. V mislih in molitvah smo z njegovo punco Catalino in njegovo družino."

Njegov agent Jonathan Perzley je v izjavi dejal: "Z zlomljenim srcem potrjujem, da je moj klient in dragi prijatelj Marshawn Kneeland sinoči umrl. Opazoval sem, kako se je prebijal od nadebudnega fanta na Western Michigan, polnega sanj, do spoštovanega profesionalca pri Dallas Cowboysih. Marshawn je v vsak posnetek igre, vsak trening in vsak trenutek na igrišču vložil svoje srce. Izguba nekoga s takim talentom, duhom in dobroto je bolečina, ki jo je težko opisati z besedami."

Kneelanda so Cowboys izbrali v drugem krogu nabora NFL 2024, potem ko je igral za Western Michigan. Ob porazu proti Cardinals je Kneeland dosegel prvi touchdown v karieri.

