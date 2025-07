Branilec naslova Alcaraz prvi finalist Wimbledona

Carlos Alcaraz, sicer drugi nosilec turnirja z nagradnim skladom 52,3 milijona evrov, je za zmago nad pet let starejšim tekmecem iz ZDA potreboval dve uri in 49 minut. V prvi igri uvodnega niza je visokoraslemu Američanu odvzel servis že v prvi igri in po 36 minutah zmagal s 6:4. V izenačenem drugem nizu sta imela oba igralca do dvanajste igre v posesti svoj začetni udarec, nato pa je prvi popustil Alcaraz in niz izgubil s 5:7.

Španec je bil v naslednjem nizu absolutni gospodar osrednjega igrišča v All England Clubu. Za zmago s 6:3 je potreboval 33 minut, v izenačenem četrtem nizu pa je odločitev padla šele v podaljšani igri. Bolje ga je začel Alcaraz, ki je povedel s 4:1, nato pa je Taylor Fritz nanizal pet zaporednih točk in povedel s 6:4. A Španec se je v mojstrskem slogu izvil iz neprijetnega položaja, v seriji je osvojil štiri zaporedne točke za končno zmago z 8:6.

Petkratni zmagovalec turnirjev za grand slam s Pirenejskega polotoka, poleg dveh končnih zmagoslavij v Wimbledonu je dvakrat zmagal še na odprtem prvenstvu Francije v Parizu v letih 2024 in 2025 ter na odprtem prvenstvu ZDA v New Yorku leta 2022, se bo v nedeljskem velikem finalu pomeril z zmagovalcem današnjega drugega polfinalnega dvoboja med Italijanom Jannikom Sinnerjem in Srbom Novakom Đokovićem.