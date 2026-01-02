18-letni Littler zanesljivo v finale, izzival ga bo van Veen

Prvi favorit, 18-letni Luke Littler , brani lanski naslov. V četrtfinalu je gladko s 5:0 odpravil Poljaka Krzysztofa Ratajskega , v polfinalu pa je igral proti 20. s svetovne lestvice, Angležu Ryanu Searlu , ki je v četrtfinalu s 5:2 premagal Valižana Jonnyja Claytona .

Searle je sicer dobil prvi niz v polfinalu, toda Littler je odgovoril s štirimi zaporednimi nizi in prišel na prag novega finala. Zlahka je ob slabši igri tekmeca dobil tudi niz za 5:1, z malce več težav pa še odločilnega sedmega za zmago s 6:1.

V drugem polfinalu sta se merila izkušeni Škot Gary Anderson , dvakratni prvak (2015, 2016) je v boju za polfinale izločil prvo presenečenje SP, Angleža Justina Hooda , s 5:2, in skriti favorit, Nizozemec Gian van Veen , ki je pred tem izločil prvaka iz leta 2024, Angleža Luka Humphriesa , s 5:1.

Polfinalni obračun van Veena, 10. s svetovne lestvice, in Andersona, 14. na svetu, je prinesel kar razburljiv dvoboj, v katerem pa se je uvodoma v ključnih trenutkih bolje znašel Nizozemec in povedel kar s 4:1 v nizih, čeprav sta imela dotlej oba povprečje dobrih 105 točk na tri mete. Škot je na veselje občinstva nato zmanjšal zaostanek na 3:4 v nizih, van Veen pa zatem dobil tesna niza za končnih 6:3.

Zmagovalec finala bo dobil kar 1,15 milijona evrov denarne nagrade. Nagradni sklad sicer znaša 5,75 milijona evrov, dvakrat več kot leto prej. Poražencu v finalu bo v uteho ostalo 460.000 evrov.