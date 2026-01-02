Naslovnica
18-letni Littler zanesljivo v finale, izzival ga bo van Veen

London, 02. 01. 2026 23.58 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
S.V. STA
Luke Littler

Na svetovnem prvenstvu v pikadu v Londonu sta znana finalista, ki se bosta v soboto merila za rekorden nagradni znesek. To sta branilec naslova, Anglež Luke Littler, ki bo igral v svojem tretjem zaporednem finalu, in Nizozemec Gian van Veen.

Prvi favorit, 18-letni Luke Littler, brani lanski naslov. V četrtfinalu je gladko s 5:0 odpravil Poljaka Krzysztofa Ratajskega, v polfinalu pa je igral proti 20. s svetovne lestvice, Angležu Ryanu Searlu, ki je v četrtfinalu s 5:2 premagal Valižana Jonnyja Claytona.

Luke Littler in Ryan Searle
Luke Littler in Ryan Searle
FOTO: AP

Searle je sicer dobil prvi niz v polfinalu, toda Littler je odgovoril s štirimi zaporednimi nizi in prišel na prag novega finala. Zlahka je ob slabši igri tekmeca dobil tudi niz za 5:1, z malce več težav pa še odločilnega sedmega za zmago s 6:1.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

V drugem polfinalu sta se merila izkušeni Škot Gary Anderson, dvakratni prvak (2015, 2016) je v boju za polfinale izločil prvo presenečenje SP, Angleža Justina Hooda, s 5:2, in skriti favorit, Nizozemec Gian van Veen, ki je pred tem izločil prvaka iz leta 2024, Angleža Luka Humphriesa, s 5:1.

Gian van Veen
Gian van Veen
FOTO: AP

Polfinalni obračun van Veena, 10. s svetovne lestvice, in Andersona, 14. na svetu, je prinesel kar razburljiv dvoboj, v katerem pa se je uvodoma v ključnih trenutkih bolje znašel Nizozemec in povedel kar s 4:1 v nizih, čeprav sta imela dotlej oba povprečje dobrih 105 točk na tri mete. Škot je na veselje občinstva nato zmanjšal zaostanek na 3:4 v nizih, van Veen pa zatem dobil tesna niza za končnih 6:3.

Zmagovalec finala bo dobil kar 1,15 milijona evrov denarne nagrade. Nagradni sklad sicer znaša 5,75 milijona evrov, dvakrat več kot leto prej. Poražencu v finalu bo v uteho ostalo 460.000 evrov.

pikado sp littler

KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
