Branilec naslova Roglič se bo za Giro 'ogrel' na dirki po Romandiji

Za Primožem Rogličemje sanjski začetek sezone. Nastopil je na dveh dirkah in na obeh zmagal v skupnem seštevku. Najboljši je bil na dirkah svetovne serije po Združenih arabskih emiratih in na preizkušnji od Tirenskega do Jadranskega morja. Na njegovi tretji dirki v sezoni prav tako sodi v najožji krog favoritov za končno zmago, v prvi vrsti pa si želi zvezdnik nizozemske ekipe Jumbo-Visma po mesecu dni tekmovalnega premora in višinskih pripravah v Sierri Nevadi na švicarskih cestah najti pravi tekmovalni ritem.