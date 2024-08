Branilka naslova Gauff brez težav v drugi krog

Coco Gauff z izjemo nekaj prvih iger ni imela pretiranih težav v prvem krogu. Tekmici je oddala le dve igri in uspešno začela branjenje lanskega naslova.

"Tukaj je nekaj več pritiska, ampak lansko leto je bilo v New Yorku res neverjetno. Te občutke želim prinesti tudi na letošnje tekmovanje," je v prvi izjavi po dvoboju dejala 20-letnica iz Atlante.

V zadnjih tednih je bila daleč od prepoznavne forme. V Wimbledonu je izpadla v osmini finala, na olimpijskih igrah v Parizu pa v tretjem krogu. Še slabše ji je šlo na nedavni severnoameriški turneji na trdi podlagi, saj je na močnih turnirjih v Torontu in Cincinnatiju zabeležila le eno zmago.

"Moj pogled na dogajanje v zadnjih tednih se je precej spremenil. Zdaj skušam le čim bolj uživati. To so trenutki, zaradi katerih igramo. Zadnji tedni so bili zahtevni, a tukaj ponavadi igram zelo dobro. Prikazala sem boljši tenis kot na preteklih tekmah," je še dodala tretja nosilka OP ZDA, ki jo v drugem krogu čaka obračun proti Nemki Tatjani Maria.

Zanesljivo je napredovala tudi ena skritih favoritinj, 26. nosilka iz Španije Paula Badosa. S 6:0, 6:3 je polfinalistka Cincinnatija ugnala Švicarko Viktorijo Golubic.

Rus Andrej Rubljov je za napredovanje v drugi krog potreboval dve uri in 20 minut ob zmagi proti Brazilcu Thiagu Seybothu Wildu s 6:3, 7:6 (3), 7:5.

V moški konkurenci sta prav tako zanesljivo napredovala osmi in 12. nosilec. Norvežan Casper Ruud je bil s 7:6, 6:2, 6:2 boljši od Kitajca Bu Yunchaoketeja, medtem ko je Američan Taylor Fritz premagal Argentinca Camila Uga Carabellija s 7:5, 6:1, 6:2.

Zdaj Fritza čaka zahtevna naloga proti Italijanu Matteu Berrettiniju, nekdanjemu polfinalistu na OP ZDA (2019), ki se počasi vrača proti vrhu lestvice ATP po številnih težavah s poškodbami.

Izpadel pa je 27. nosilec, Kazahstanec Aleksander Bublik, ki ga je s 3:2 v nizih izločil nadarjeni Kitajec Shang Juncheng.