Branilka naslova in prva nosilka v finalu Šenžena, poškodba Nadala v Parizu

Elina Svitolinase je v finale uvrstila, potem ko je njena tekmica, Švicarka Belinda Bencic, v tretjem nizu predala dvoboj zaradi krčev v nogi. To je bila hkrati četrta predaja v petih dneh turnirja, na katerem si bodo udeleženke razdelile štirinajst milijonov evrov. Tako Benčičeva kot že prej nekatere druge igralke se je po predaji glasno pritoževala na igralno površino. Po njenem mnenju je pretrda, predvsem pa preveč zahtevna za mišice, ki so ob koncu sezone pri večini igralk že močno utrujene.

Zaradi utrujenosti oziroma poškodb so turnir predčasno končale Japonka Naomi Osaka, Kanadčanka Bianca Andreescuin Nizozemka Kiki Bertens. Ashleigh Bartybo prvič v karieri igrala finale na zaključnih turnirjih, z zmago, ki je vredna rekordnih 4,7 milijona dolarjev (4,2 milijona evrov), pa lahko postane prva Avstralka po Evonne Goolagong Cawley(1976) z naslovom na končnem turnirju sezone.

Njena pot do finale ni bila enostavna, saj je morala proti Karolini Pliškovirešiti enajst žog za odvzem servisa. Na koncu je zmagala s 4:6, 6:2 in 6:3 ter tako po številu zmag v tej sezoni prehitela do danes najučinkovitejšo, Nizozemko Bertensovo. Za Avstralko je bila to 55. zmaga v 2019.

Izida, polfinale:

Elina Svitolina (Ukr/8) ‒ Belinda Bencic (Švi/7) 5:7, 6:3, 4:1 predaja;

Ashleigh Barty (Avs/1) ‒ Karolina Pliškova (Češ/2) 4:6, 6:2, 6:3.