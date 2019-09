Branilka naslova SŽ Olimpija gladko v polfinale pokala

Drugi polfinalni par je Sij Acroni Jesenice ‒ Slavija Junior. Branilci naslova pokalnih prvakov so se brez večjih težav uvrstili v polfinale. Mladi Jeseničani so se sicer solidno upirali, a razlika v kakovosti je vendarle prevelika in Ljubljančani so z zadetki Nika Simšiča, Enesa Goršeta, Mihe Logarja, Žige Pešuta, Žana Jezovška in Anžeta Ropreta kronali terensko premoč. V polfinalu bo njihov tekmec domača ekipa iz Kranja, ki je bila v četrtfinalu zaradi neparnega števila ekip prosta.

Že v četrtek sta si polfinale zagotovila prva jeseniška zasedba in Založani. Sij Acroni Jesenice so kar z 20:0 odpravili Mariborčane, pri katerih je bilo v postavi samo 14 igralcev, štirikrat se je med strelce vpisal Urban Sodja, trikrat pa Mirko Djumić. Slavija Junior je ekipo True Celje premagala s 5:2, a je uspeh dokončno potrdila šele v zadnji minuti, ko so tekmeci iz vrat pri zaostanku 2:3 potegnili vratarja, potem pa v zadnjih desetih sekundah dobili dva zadetka.

V petek bo prvi polfinale med železarji in Založani na sporedu ob 17.30, drugi med Ljubljančani in Kranjčani ob 20.30. Finale bo v soboto ob 20. uri. V lanski sezoni je SŽ Olimpija v finalu premagala Sij Acroni Jesenice z 2:1.