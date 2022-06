Branka Zec: Tekma z Dansko bo dobra priprava na EP

Slovenski selektor je na zbor povabil širši nabor trenutno razpoložljivih igralk, na katere računa na največjem ženskem športnem dogodku v zgodovini samostojne Slovenije. Na zbor so tako prispele tudi nekatere rokometašice, ki so pomemben član slovenske vrste, a trenutno še opravljajo rehabilitacije po poškodbah.

Uvodni dan v slovenski prestolnici bo namenjen predvsem ekipnim aktivnostim zunaj parketa. Del ekipe bo sicer opravil tudi trening. Že v sredo se bo nato 14 igralk podalo na Dansko, kjer jo dan kasneje čaka obračun z eno najboljših reprezentanc na svetu.

Bronasti reprezentanci z decembrskega svetovnega prvenstva v Španiji se bodo zoperstavile krilne igralke Tamara Mavsar, Ema Abina, Tija Gomilar Zickero in Alja Varagić, zunanje igralke Ana Abina, Elizabeth Omoregie, Nina Zulič in Ana Gros, krožne napadalke Valentina Tina Klemenčič, Nataša Ljepoja in Aneja Beganović ter vratarki Amra Pandžić in Branka Zec.

Na zbor so bile vabljene še Živa Čopi, Manca Jurič, Tjaša Stanko, Maja Svetik, Tajda Tripković, Maja Vojnovič, Urša Zelnik, Nina Žabjek in Barbara Lazović.