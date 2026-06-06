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Brat in sestra Hočevar za las ob stopničke, a z vodstvom v svetovnem prvenstvu

Praga, 06. 06. 2026 16.23 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
STA
Eva Alina Hočevar

Brat in sestra Žiga Lin in Eva Alina Hočevar, ki sta prejšnji konec tedna s tremi zmagami in enim drugim mestom navdušila navijače v Tacnu, na drugi tekmi svetovnega pokala v Pragi uspeha nista ponovila, a vseeno prišla do nove vrhunske uvrstitve. Oba sta na preizkušnji kanuistov za las ostala brez zmagovalnega odra, oba sta zasedla četrto mesto.

Žiga Lin Hočevar
Žiga Lin Hočevar
FOTO: Kajakaška zveza Slovenije

Žiga Lin Hočevar je s tem dosežkom zadržal vodstvo v svetovnem pokalu, njegova sestra Eva Alina, druga v Tacnu, ga je zdaj prevzela.

Njuna uspeh sta dopolnila Luka Božič, bil je deveti, in Lea Novak, ki je zasedla 12. mesto. Benjamin Savšek in Alja Kozorog se nista uvrstila v finale, oba sta v kvalifikacijah zabeležila 22. čas.

Eva Alina Hočevar
Eva Alina Hočevar
FOTO: Kajakaška zveza Slovenije

Po moških kvalifikacijah je kazalo še na boljše dosežke slovenskih tekmovalcev. Nekdanji olimpijski prvak Savšek je sicer izpadel, Hočevar in Božič pa sta bila povsem na vrhu. Hočevar je bil najhitrejši, Božič pa tretji, kar sta bila enaka dosežka kot v Tacnu na koncu.

Če sta na domači tekmi v finalu napredovala, pa sta v češki Troji nazadovala. Oba sta imela v zgornjem delu kar precej težav, v spodnjem pa sta bila najhitrejša, tako da sta precej izboljšala uvrstitve po vmesnih časih. Hočevar, ki je pridelal dve kazenski sekundi, je stopničke zgrešil za dobrih sedem desetink, Božič, ki sicer ni imel dotika, pa je za reprezentančnim kolegom zaostal dve sekundi in pol.

Žiga Lin Hočevar
Žiga Lin Hočevar
FOTO: Damiano Benedetto

Moško tekmo je dobil olimpijski prvak Nicolas Gestin, na stopničke sta stopila še Slovak Marko Mirgorodsky in Britanec Adam Burgess.

Hočevar je pred naslednjo tekmo, ki bo v Augsburgu, zadržal vodstvo v svetovnem pokalu. Ima dve točki prednosti pred Gestinom, Božič zaostaja 20 točk in je četrti.

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V ženski konkurenci sta se Hočevar in Novak v finale uvrstili s sedmim oziroma osmim mestom. Novak je predvsem zaradi velike napake, ki jo je stala 50 sekund, nazadovala na zadnje, 12. mesto, tudi Hočevar pa ni pokazala optimalne vožnje. Dotaknila se je dveh vratc, neprepričljiva je bila predvsem v zgornjem delu, v spodnjem pa je tako kot njena moška kolega veliko nadoknadila.

Ko je prišla v cilj, je sicer prevzela vodstvo, a je bila že po naslednjem nastopu slabše volje, legendarna Jessica Fox jo je premagala za tri sekunde in 21 stotink, čeprav si je tudi Avstralka nabrala štiri kazenske sekunde.

Eva Alina Hočevar
Eva Alina Hočevar
FOTO: Kajakaška zveza Slovenije

Do konca je nekaj tekmovalk naredilo velike napake, tako da je Fox ostala v vodstvu, Slovenko pa sta prehiteli Čehinja Martina Satkova in Britanka Kimberley Woods.

V svetovnem pokalu ima Hočevar točko prednosti pred zmagovalko slovenske tekme, Čehinjo Terezo Kneblovo, Novak je osma.

V nedeljo bodo na obrobju Prage še tekme v krosu.

kanu žiga lin hočevar eva alina hočevar

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