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Brat in sestra Hočevar za zgodovino

Seu d'Urgell, 12. 09. 2026 19.41 pred dvema minutama 3 min branja 0

Avtor:
A.V. STA
Eva Alina Hočevar

Brat in sestra, kanuista Žiga Lin in Eva Alina Hočevar, sta na finalu sezone svetovnega pokala v slalomu na divjih vodah v Seu d'Urgellu poskrbela za zgodovinski dogodek. Postala sta zmagovalca svetovnega pokala, Žiga Lin Hočevar na bolj prepričljiv način, saj je na zadnji tekmi zasedel drugo mesto, medtem ko je bila sestra 20.

Žiga Lin Hočevar je postal tudi najmlajši kanuist z zmago v svetovnem pokalu, do zdaj je bil to legendarni Slovak Michal Martikan, ki je bil leta 1998 prav tako star 19 let, a bil mesec starejši. Hkrati je postal drugi slovenski kanuist s skupno zmago, pred tremi leti je to uspelo Luki Božiču. Tri naslove najboljšega ima tudi kajakaš Peter Kauzer, Eva Alina Hočevar pa je nasploh prva Slovenka z zmago v svetovnem pokalu.

"Nor dan, še boljši kot v Parizu pred tednom. Občutki so fenomenalni, težko bi se bolje počutil, še bolje je kot v sanjah. Želel sem si še ene lovorike, osvojil sem jo. In sestra tudi. Dolgo, dolgo smo delali za to, ne znam opisati, koliko nama to pomeni. Ne samo nama. Tudi očetu, mami, celi ekipi, ker smo res trdo delali. Bilo je tudi veliko slabih trenutkov, a danes je vse poplačano," je bil vesel Žiga Lin, ki je priznal, da je bil zadnje dni kar nekoliko živčen.

Eva Alina Hočevar se je kljub 20. mestu na zadnji tekmi razveselila skupne zmage v svetovnem pokalu.
Eva Alina Hočevar se je kljub 20. mestu na zadnji tekmi razveselila skupne zmage v svetovnem pokalu.
FOTO: Kajakaška zveza Slovenije

"Od Pariza pet noči nisem spal, ker sem samo razmišljal, kako bo danes. Ko sem izvedel, da je Evi uspelo, sem si dejal, da ne smem tega zapraviti. Moral sem dopolniti njen uspeh, uspelo mi je. Spisala sva zgodovino, ponosna sva eden na drugega," je dejal Žiga Lin.

Na zadnji tekmi, na katero je prišel s 44 točkami prednosti, je kazal konstantne vožnje, v kvalifikacijah in polfinalu zasedel tretje mesto, v finalu pa še nekaj dodal. Za malo je zgrešil zmago, to mu je preprečil dotik vratc, zaradi katerega je dobil dve kazenski sekundi, medtem ko je zmagovalec, Španec Miquel Trave, progo prevozil brez napak.

Žiga Lin Hočevar je prav tako osvojil svetovni pokal in se tako pridružil sestri Evi Alini pri slavju.
Žiga Lin Hočevar je prav tako osvojil svetovni pokal in se tako pridružil sestri Evi Alini pri slavju.
FOTO: Kajakaška zveza Slovenije

Hočevar je v seštevku še povečal svojo prednost. Do zadnje tekme najhujši konkurent Vaclav Chaloupka se ni niti uvrstil v finale, tako da je bil v njem najnevarnejši olimpijski prvak, Francoz Nicholas Gestin, ki je sicer Slovencu vrgel rokavico, vendar ga s tem ni zmedel. Francoz je bil na zadnji tekmi tretji, v seštevku pa je zaostal 61 točk. Drugemu slovenskemu predstavniku v finalu Benjaminu Savšku, četrtemu v polfinalu, se finalna vožnja ni posrečila, z dvema kazenskima sekundama je bil deseti, v skupnem seštevku je napredoval na sedmo mesto.

Precej bolj dramatično kot bratovo je bilo branjenje skupnega vodstva Eve Aline. Pritisk najboljše po štirih tekmah je bil očitno visoka ovira, saj je ostala brez finalnega nastopa. Videti je bilo, da ne more obdržati vodstva, a ji je pomagala sreča oziroma slabši finalni nastopi konkurentk, ki bi jo lahko prehitele. Predvsem Jessice Fox, ki se je najbrž že videla na vrhu, nato pa imela na zahtevni progi veliko težav, tudi prevrnila se je. To ji je vzelo dragocen čas, morala se je zadovoljiti s sedmim mestom, kar je pomenilo, da je v skupnem seštevku za Hočevar zaostala vsega dve točki.

"Zelo lepo je, ko se vse poplačala," je po skupni zmagi v svetovnem pokalu dejala vzhičena Eva Alina Hočevar.
"Zelo lepo je, ko se vse poplačala," je po skupni zmagi v svetovnem pokalu dejala vzhičena Eva Alina Hočevar.
FOTO: Kajakaška zveza Slovenije

"Zelo lepo je, ko se vse poplačala. Zame je bil danes to en vrtiljak čustev. Od razočaranja, ker se nisem uvrstila v finale do veselja, ko sem ugotovila, da sem vseeno zmagala. Pa še bratovo drugo mesto in skupna zmaga. O tem sva lahko le sanjala, zdaj sva ugotovila, da to niso sanje, ampak resničnost. Noro," je bila vzhičena Eva Alina.

Edina slovenska finalistka zadnje tekme je bila Lea Novak. V finale se je uvrstila z 11. časom. Ker je bila po štirih tekmah v skupnem seštevku z ne velikim zaostankom šesta, se ji celo ponudila priložnost, da napreduje na stopničke za najboljše tri. A finalna vožnja se ni izšla po njenih željah, zasedla je 11. mesto, v skupnem seštevku pa pridobila še eno, končala na petem, kar je zanjo lepa potrditev sezonskega napredka.

Alja Kozorog je tekmo končala na 15. mestu.

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