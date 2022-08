Bratranca boksarskega zvezdnika Tysona Furyja zabodli do smrti

"Moj bratranec je bil sinoči umorjen, zaboden v vrat. To postaja že smešno, idioti nosijo nože. To se mora čimprej ustaviti, vlada Združenega kraljestva mora uvesti višje kazni za kazniva dejanja z nožem," je na Instagramu med drugim zapisal Tyson Fury .

31-letni Rico Burton je bil ubit v nedeljo v jutranjih urah pred nočnim klubom v Manchestru. Policija je v povezavi z incidentom, v katerem je bil huje poškodovan še 17-letnik, aretirala dva mlajša moška. "To je brez dvoma nesmiseln napad in obe žrtvi bi se morali danes zjutraj vrniti domov po druženju s prijatelji," je v nedeljo dejal predstavnik policije.

Britanski vladni urad za statistiko je poročal, da so med marcem 2021 in marcem 2022 v Angliji in Walesu zabeležili 49.000 napadov z nožem ali ostrimi predmeti, kar je za 10 odstotkov več v primerjavi s prejšnjimi obdobji.

Zaskrbljenost javnosti zaradi napadov in strožje smernice za sodnike so po letu 2015 privedle do daljših zapornih kazni, čeprav je za storilce, mlajše od 18 let, še vedno bolj verjetno, da bodo prejeli le opozorilo.