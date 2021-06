Brazilci desetič zmagovalci Lige narodov

Brazilci so s tem rekorderji med elito, v kateri se najboljše reprezentance merijo od leta 1990. Sledijo jim Italijani z osmimi in Rusi s petimi naslovi. Olimpijski prvaki so bili že v ligaškem delu najboljši s 13 zmagami ob le dveh porazih. Na zaključnem delu tekmovanja najboljše četverice so sprva ugnali Francijo (3:0), v finalu pa so po izgubljenem nizu premagali še svetovne prvake Poljake.

Najučinkovitejši pri Brazilcih je bil Wallace De Souza z 22 točkami, Yoandy Leal pa jih je dodal 17. Pri Poljakih sta 17 oziroma 15 točk dosegla Bartosz Kurek in Michal Kubiak.