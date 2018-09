Brazilci po zmagi nad Srbijo prvi finalisti odbojkarskega mundiala

Brazilci, ki so se v finale svetovnega prvenstva uvrstili že petič zapored in šestič nasploh, se bodo v finalu pomerili z zmagovalcem drugega polfinala med Poljsko in ZDA. Brazilci, ki so na prvenstvu v enajstih tekmah le enkrat izgubili, so tekmo zelo dobro začeli. Z odličnimi servisi so prišli do vodstva 9:5, ob drugem tehničnem odmoru pa so že vodili s 16:11. Servisi Marka Ivovićaso Srbijo pripeljali do le točke zaostanka, toda v končnici so bile carioce bolj zbrane, po bloku Douglasaso povedle s 24:20, niz pa dobile s 25:22.

Začetek drugega niza je bil izenačen, prvo občutnejšo prednost so si trikratni svetovni prvaki priigrali po bloku Lucasa, ko so povedli z 19:15, pri 24:18, ko je Ivović poslal žogo izven igrišča, so že veselili vodstva z 2:0. Sicer nekoliko prehitro, saj so Srbi ubranili tri zaključne žoge, četrte pa vendarle ne. V tretjem nizu je Srbija, ki je doslej na svetovnih prvenstvih Brazilijo premagala enkrat, trikrat pa izgubila (vse tekme so se končale z izidom 3:1), imela pobudo, v prvem delu niza vodila, pred drugim tehničnim odmorom pa so do prvega vodstva prišli tekmeci.

Do izida 19:19 je bilo še vse videti odprto, toda končnico so spet bolje odigrali Brazilci, ki so se veselili zmage. Srbi tako ostajajo pri enem finalu na svetovnih prvenstvih, na katerih so doslej osvojili dve kolajni, srebro in bron. Najučinkovitejši igralec tekme je bil s 16 točkami Aleksandar Atanasijević, pri Brazilcih je enajst točk dosegel Douglas.

Izid polfinala SP v odbojki:

Brazilija ‒ Srbija 3:0 (22, 21, 22)