Brazilci znova boljši od slovenskih odbojkarjev

Slovenska vrsta je sicer pred tem v Orleansu premagala Argentino (3:1), Kanado (3:0) in Kubo (3:1), Brazilija pa se je v sicer izenačenem dvoboju spet pokazala za premočno, tako da so Slovenci proti Braziliji še brez uspeha.

So pa v letošnji ligi narodov Slovenci za zdaj nekoliko uspešnejši, saj so šestkrat slavili in dvakrat izgubili. Pred Brazilijo so poraz doživeli še v japonski Nagoji proti Bolgariji (0:3). Tam sicer premagali Srbijo (3:1), Francijo (3:1) in Iran (3:0).

Brazilci so zdaj pri petih zmagah in dveh porazih.