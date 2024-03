Brazilija je za Slovenijo prvi finale: Če zdaj kdo ni motiviran, potem nikoli ne bo

Slovenski rokometaši bodo v preostanku tedna lovili četrti nastop na olimpijskih igrah v zgodovini samostojne države. Do nedelje se bodo na kvalifikacijskem turnirju v Granollersu z domačini Španci, Brazilci in Bahrajnčani borili za eno izmed dveh mest, ki vodita v Pariz. Najprej imajo na "jedilniku" Brazilce.

Jure Dolenec na treningu slovenske rokometne reprezentance.

Slovenija bo pot na olimpijske igre iskala na prvem izmed treh turnirjev. Španija se je na isti turnir uvrstila kot najboljša reprezentanca svetovnega prvenstva 2023, ki ji ni pripadlo neposredno mesto v Parizu, medtem ko sta ekipi Brazilije in Bahrajna predstavnici tretjega in četrtega najvišje uvrščenega kontinenta – Azije in Južne Amerike – na istem mundialu. Obe sta na kvalifikacijah oziroma prvenstvih svojih celin osvojili drugi mesti. Slovenci so leto 2024 začeli uspešno. Dodaten optimizem jim prinašajo lepe predstave na evropskem prvenstvu v Nemčiji, ki so ga zaključili na šestem mestu. V igri so prikazali energijo, voljo in željo, ki jih želijo prenesti tudi na tri finale, kot selektor Uroš Zorman večkrat poimenuje tekme, ki reprezentanco čakajo v Granollersu.

V slovenski reprezentanci motivacija ne bi smela biti sporna, poudarja tudi kapetan reprezentance Jure Dolenec in razkrije utrip iz slačilnice. "Če zdaj kdo ni motiviran, potem nikoli ne bo. Seveda naraščata živčnost in pritisk, a za takšne tekme igramo. Nastop na olimpijskih igrah predstavlja lepe trenutke v karieri in seveda moramo mi narediti vse, da bodo spomini nanje lepi. Nihče ne beži od tega, da smo si ustvarili lepo priložnost," je poudaril Dolenec in dodal, da tako razmišljajo tudi ostali tekmeci v skupini.

Z Brazilci so se slovenski rokometaši doslej srečali štirikrat, nazadnje na olimpijskih igrah leta 2016 v Riu de Janeiru, ko so bili boljši z 31:28. "Poznamo jih, vsi igrajo v Evropi. Niti slučajno to ni naivna ekipa, kar nekaj jih igra v najboljših klubih. Vseeno so južnoameriška ekipa in kljub pripravi nanje ne moreš vedeti, kaj lahko od njih pričakuješ. Zato se bomo med samim dvobojem skušali kar najbolje prilagoditi na različne scenarije. Zagotovo je to prvi finale in upam, da to tekmo dobimo," se je na novinarski konferenci na tekmece ozrl slovenski kapetan. "Verjamem, da je kakovost na naši strani. Mogoče je celo dobro, da je to prva tekma in bo utrujenost manjša, saj nas nato čakajo tri tekme v štirih dneh," je še izpostavil pred tekmo z Južnoameričani, ki so do danes na olimpijskih igrah nastopili šestkrat.

Blaž Janc, povratnik po poškodbi, bo močno slovensko orožje v Granollersu.

Manj kot 24 ur po zaključku tekme se bo Slovenija po robu postavila Špancem, edinim polfinalistom olimpijskih iger izpred treh let, ki bodo skušali nov nastop potrditi v kvalifikacijah. Španci so na igrah v Tokiu na koncu osvojili bron. Japonska prestolnica je bila poseben kraj tudi za Bahrajnčane, ki so tam prvič v zgodovini nastopili na olimpijskih igrah. Slovenska izbrana vrsta je celotne priprave na tri izjemno pomembne preizkuse v celoti opravila v Španiji, in sicer v predmestju Barcelone, ki se nahaja streljaj od Granollersa. Tja se je preselila v sredinem zgodnjem popoldnevu, zvečer pa bo v dvorani Palau d'Esports de Granollers, prizorišču kvalifikacijskih bojev, opravila še zadnji rokometni trening. Selektor Zorman ima na Iberskem polotoku na voljo 19 rokometašev. Pred začetkom kvalifikacij jih bo moral določiti 18, med katerimi bo nato prosto izbiral šestnajsterico za vsako tekmo. Tekom kvalifikacijskega turnirja lahko med 18 prijavljenimi igralci opravi tudi do pet menjav. zamenjavo lahko opravi s katerim koli igralcem iz širšega seznama, ki obsega 35 imen.

